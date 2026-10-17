100-Lei-Gutscheine für Zahnarztbesuche von Kindern in Rosenau

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Die Stadtverwaltung von Rosenau/Râșnov hat das Programm „Zâmbet sănătos“/„Gesundes Lächeln“ gestartet. Bis Ende 2026 können Kinder zwischen sechs und 17 Jahren soziale Gutscheine im Wert von 100 Lei für ihre Zahngesundheit erhalten – vorbehaltlich der verfügbaren Mittel. Anspruch haben Kinder mit Wohnsitz in Rosenau, die eine Schule besuchen. Weitere Voraussetzungen betreffen unter anderem den Wohnsitz der Eltern und deren kommunale Steuerpflichten. Für den Antrag ist zunächst eine zahnärztliche Untersuchung samt Bescheinigung erforderlich. Anschließend muss die Familie die Unterlagen bei der Sozialhilfeabteilung der Stadtverwaltung einreichen. Das Dossier ist innerhalb von 30 Tagen nach Ausstellung der Bescheinigung vorzulegen. Anträge werden monatlich bis einschließlich zum 20. angenommen.