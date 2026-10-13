1280 Arbeitssuchende bei Jobbörse

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Bei der Jobbörse für Absolventen, die am Donnerstag im Haus der Beständigkeit stattfand, informierten sich 1280 Menschen über Beschäftigungsmöglichkeiten. 125 Personen wurden bereits für eine mögliche Anstellung ausgewählt.



Die Agentur für Beschäftigung des Kreises Sathmar (AJOFM) veranstaltete am Donnerstag die Jobbörse für Absolventen. Insgesamt nahmen 1280

Arbeitssuchende teil, darunter 190 Absolventen. Von den 268 Personen, die im Hinblick auf eine Beschäftigung interviewt wurden, wurden 125 für eine mögliche Einstellung ausgewählt. Unter ihnen befinden sich 50 Absolventen.



Von 265 kontaktierten Unternehmen waren 30 bei der Jobbörse vertreten. Sie boten insgesamt 211 Arbeitsplätze an, davon elf Stellen, für die ein Hochschulabschluss erforderlich ist.



Neben den Unternehmen waren auch mehrere öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen mit eigenen Informationsständen vertreten. Dazu gehörten die Kreispolizei, die Feuerwehr und der Katastrophenschutz, die Gendarmerie, das Militärzentrum, das Gefängnis Sathmar sowie die Generaldirektion für Sozialhilfe. Auch die West-Universität „Vasile Goldiș“ und die Technische Universität Klausenburg, Außenstelle Sathmar, informierten über ihre Tätigkeiten beziehungsweise ihr Bildungsangebot.



Ein eigener Stand war den Bereichen soziale Wirtschaft, berufliche Weiterbildung und dem europäischen Beschäftigungsnetzwerk EURES gewidmet. Vorgestellt wurden unter anderem Beispiele guter Praxis von sozialen Integrationsunternehmen. Die Angebote richteten sich insbesondere an Menschen mit unterschiedlichen Benachteiligungen, darunter Personen mit Behinderungen, Jugendliche, die weder arbeiten noch eine Ausbildung absolvieren (NEET), sowie weitere Personengruppen mit Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt.



In Zusammenarbeit mit dem Kreisschulinspektorat Sathmar nahmen auch Jugendliche aus den letzten Schuljahren an der Jobbörse teil. Sie konnten sich mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes vertraut machen und sich über aktuelle Beschäftigungsmöglichkeiten informieren.



Darüber hinaus konnten sich die Besucher über berufliche Weiterbildung, Berufsberatung und die Unterstützung bei der Arbeitssuche über das EURES-Netzwerk informieren.



Vorgestellt wurden außerdem mehrere laufende Projekte der AJOFM Sathmar, darunter „SMART SPO – Moderne, zugängliche und zukunftsorientierte Dienstleistungen“, „Formactiv – Ausbildung und aktive Beschäftigung“ sowie „Start – Investiere in deine Qualifikation für die Zukunft“.