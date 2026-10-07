130 Jahre Musikhaus Einschenk: Ein Leben für die Musik und das handwerkliche Erbe

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Auf einem Firmenschild in der Kronstädter Schwarzgasse (Str. Nicolae Bălcescu) 50 steht bunt geschrieben „Musikinstrumente Einschenk, gegründet 1896“. Das Familienunternehmen wird heute von Arnulf Einschenk, dem Enkel des Gründers, betrieben und genießt nach wie vor einen ausgezeichneten Ruf unter den Musikbegeisterten. Das Musikgeschäft und die Werkstatt der Familie Einschenk blicken auf eine 130-jährige Geschichte zurück. Arnulf Einschenk hat mehr als die Hälfte dieser Zeit miterlebt und mitgestaltet. Im Interview mit ADZ-Redakteurin Bernice Krech-Lițoiu sprechen seine Frau Gundel und er über den gemeinsamen Alltag zwischen Werkstatt und Verkauf, über Herausforderungen und Erinnerungen an den Gründer Karl Einschenk, den Großvater von Arnulf Einschenk, sowie ihre Wünsche für die Zukunft des Familienbetriebs.

Frau und Herr Einschenk, Sie arbeiten tagtäglich zusammen im Geschäft. War der Entschluss, ihn als Familie weiterzuführen, leicht für Sie? Frau Einschenk, wie war das, als Sie in die Familie gekommen sind?



Gundel Einschenk (GE): Es war eine schöne Zeit, wir haben viel zusammen erlebt. In der letzten Zeit sind wir ja tagtäglich zusammen hier. Der Entschluss war nicht leicht, aber es tut mir auch nicht leid. Es war für mich interessant, in die Familie eingebunden zu werden. Zuerst als normale Familie, als Mutter mit Kindern und auch gemeinsamen Urlauben. Dann bin ich aber auch direkt als Mitarbeiterin und Helferin in die Firma eingestiegen.



Arnulf Einschenk (AE): Das war sehr wichtig, denn es gab Zeiten mit sehr viel Arbeit. Vor allem mit der Buchhaltung war ich nicht so vertraut; für sie war es viel leichter, die Buchhaltung zu übernehmen, was sie auch jetzt noch macht.

Mittlerweile gibt es sogar einen Online-Shop. Wie haben Sie die Aufgaben aktuell aufgeteilt und wer wirkt alles mit?



GE: Es ist eine Kombination aus Geschäft und Werkstatt, die man schwer trennen kann. Kunden kommen, um etwas zu kaufen, möchten aber auch eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Die Aufteilung ist so: Mein Mann macht hauptsächlich Dienstleistungen, ich kümmere mich vorwiegend um den Verkauf. Unsere Tochter Senta hilft uns sehr viel, sie ist für die Verwaltung und Geschäftsführung zuständig.



Zusätzlich wirkt seit zwei Jahren Nicușor mit, auch im Bereich der Dienstleistungen. Er hat zwar mittlerweile eine eigene Firma in der Art, arbeitet aber eng mit uns zusammen. Wir unterstützen ihn mit Werkzeugen und Kunden, und er hilft uns mit seinen Kenntnissen in Elektronik und auch beim Klavierstimmen.

Sie sind beide für Ihr Alter noch sehr fit. Würden Sie manchmal lieber „richtige Rentner“ sein oder gibt Ihnen die Arbeit viel für Ihr Leben?



AE: Manchmal denke ich schon darüber nach, wie es wäre, ein richtiger Rentner zu sein. Ich habe einen Garten und wir wohnen am Berg, da könnte man sich auch als Pensionär gut beschäftigen. Aber es ist ja auch wichtig, dass das Geschäft funktioniert.



GE: Ich würde auch gerne mehr reisen, um die Kinder, Enkel und das Urenkelchen zu besuchen. Aber es geht eben nicht mehr so einfach.

Herr Einschenk, wie haben Sie Ihre Kindheit und die Zeit bei Ihrem Großvater hier erlebt?



AE: Als Kind lebte ich in Tartlau. Mein Vater war sechs Jahre im Krieg und anschließend sechs Jahre in Kriegsgefangenschaft. Ich habe also meine ersten zwölf Lebensjahre ohne Vater verbracht und wuchs bei den Großeltern mütterlicherseits in Tartlau auf. Im Sommer war ich manchmal zu Besuch hier. Der Großvater hat sich gefreut und gab mir als Kinderbeschäftigung eine Schachtel mit alten, krummen Nägeln, die ich geradeklopfen sollte. Solange das zeitlich begrenzt war, war das kein Problem.



Später, als Lehrbub, bin ich eine Zeit lang mit dem Fahrrad zwischen Tartlau und Kronstadt gependelt. Das war damals ein viel längerer Weg als heute, da ab Honigberg kein Asphalt mehr lag. Während meiner Lehrzeit wohnte ich dann hier bei meiner Tante. Dort stand ein großer Flügel; darunter legte ich drei Matratzen zum Schlafen. Morgens stapelte ich sie wieder übereinander, sodass sie unter dem Flügel niemandem im Weg waren. Es war ein einfaches Leben.

Welche Geschichten oder Lehren Ihres Großvaters sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?



AE: Er war sehr streng und sparsam. Er schimpfte immer, wenn man nicht vorsichtig war und die Bleistiftspitze abbrach. Einen Bleistift nutzte man gewissenhaft und spitzte ihn nicht ununterbrochen an.

Die Sparsamkeit hatte ihren Grund: Das Geschäft lief damals nicht besonders gut, weil er sich bei einer Orgel in Sächsisch-Regen verrechnet hatte und dadurch auf großen Schulden sitzengelassen wurde. Die Gläubigerin erkundigte sich bereits nach dem Wert des Hauses und wollte es versteigern lassen. Mein Vater und mein Onkel waren damals in der Schule und sparten gleichzeitig bei der Sparkasse. Dort konnte man Geld einzahlen und zu einem gewissen Zeitpunkt eine größere Summe bekommen. Sie intervenierten bei der Sparkasse, die Verständnis zeigte und die geschuldete Summe vorstreckte. Mein Vater und mein Onkel zahlten die Schulden ab, bis alles beglichen war.



Genau in dem Moment, als die Schulden weg waren, kamen die Kommunisten und wollten das Haus enteignen. Es war zwar enteignet, aber nie ordnungsgemäß im Grundbuch umgeschrieben. Dank einer guten Anwältin haben wir später Prozesse geführt – allerdings hat es zehn Jahre gedauert, bis das Haus offiziell auf meinen Namen im Grundbuch eingetragen war.

Das Gebäude war nach all den Jahren durch die Mieter stark vernachlässigt worden. Wie sah die Instandsetzung aus?



AE: Die Mieter hatten jahrelang nichts repariert. Wir mussten die Mieter erst rauskaufen, damit sie sich woanders eine Unterkunft suchen konnten.



GE: Danach mussten wir Wohnung für Wohnung renovieren und unfassbar viel Müll entrümpeln, den die Leute hinterlassen hatten – von alten Kleidern und Möbelstücken bis hin zu Autoreifen.



AE: Aber dieses Haus ist ein Einschenk-Haus, und es soll auch ein Einschenk-Haus bleiben.

Warum sind Sie – anders als die meisten Siebenbürger Sachsen – nicht nach Deutschland ausgesiedelt?



AE: Ich hatte hier meine Kunden und mein festes Einkommen. Zusammen mit meinem Cousin Rolf Tellmann habe ich beispiels-weise Orgeln repariert und die Orgel der Schwarzen Kirche nach der großen Kirchenrenovierung wieder spielbar gemacht.



GE: Es war allerdings nicht angenehm, sich ständig von Freunden und Verwandten zu verabschieden. Es gab fortlaufend Abschiedsfeiern. Man sagte uns immer: „Wenn ihr nach Deutschland auf Besuch kommt, besucht uns!“ Aber das Ausreisen war damals extrem schwierig.

Was hat Ihnen in all den schwierigen Zeiten die Kraft gegeben, durchzuhalten?



AE: Ich bin sehr früh in den Betrieb gekommen und habe nebenbei die Abendschule absolviert. Das war eine anstrengende Zeit. Aber meine Motivation und die größte Genugtuung waren immer die Zufriedenheit der Kunden, die vielen Aufträge und der Erfolg.

Gibt es schon Pläne für eine Nachfolge im Betrieb?



AE: Senta, meine Tochter, kann verschiedene Reparaturen durchführen. Sie wird sich aber sicherlich einen Handwerker zur Seite halten. Nicușor wäre dafür der Richtige, auch wenn er nicht zur Familie gehört. Senta hat ja zudem drei Kinder. Es könnte sein, dass eines von ihnen später einsteigt. Sie sollen aber zuerst ein Studium absolvieren. Als Ingenieur muss man ja nicht zwangsläufig in die Industrie gehen; man kann auch hierherkommen, im Geschäft arbeiten.



GE: Früher wurde das Handwerk in der Schule durch Schulwerkstätten gefördert, was heute leider nicht mehr der Fall ist. Die Jugend macht zu Hause zwar ein bisschen was, aber was daraus wird, muss sich zeigen. Die Zukunft bleibt offen.

Welchen Platz nimmt die Musik heute in Ihrem Leben ein?



AE: Wir hören nach wie vor sehr gerne Musik, besuchen Feste und hören Blasmusik. Früher haben wir in der Familie viel gefeiert und getanzt. Ich hatte selbst einen kleinen Verstärker gebaut und mit Kassettenrekorder und Lautsprechern richtige Tanzabende im Haus veranstaltet. Das macht man heute in der Form gar nicht mehr.

Gibt es jeweils eine schöne Erinnerung aus der Firmengeschichte, die Sie erzählen möchten?



AE: Unvergesslich bleiben die Fahrten in die Tschechei, um Klaviere einzukaufen! Wir sind damals direkt in die Fabriken gefahren, haben uns die Fertigung zeigen lassen und die Klaviere persönlich vor Ort für unser Geschäft eingekauft.



Wir waren zum Beispiel bei Petrof und bei Förster und haben von dort Flügel transportiert.



GE: Mir ist vor allem der Verkauf unseres ersten Flügels wieder in Erinnerung gekommen. Das war an eine Kulturinstitution neben Sfântu Gheorghe.



Die Institution wollte einen Flügel für ihren Salon beziehungsweise einen kleinen Konzertraum in einem alten Anwesen. Sie hatten ursprünglich aber gar nicht genug Geld. Wir haben dann verhandelt, was das Instrument kosten würde und was wir verlangen könnten. Der Leiter des Kulturzentrums hat daraufhin – wie wir am Telefon mitbekamen – persönlich mit dem Kulturminister gesprochen, weil er noch eine Summe benötigte. Das Geld wurde schließlich bewilligt und er konnte das Instrument kaufen: einen Petrof-Flügel, etwa 1,70 Meter groß. Da wir damals abgesichert sein mussten, brauchten wir einen offiziellen Vertrag. Wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie man so einen Kontrakt aufsetzt – der Vertrag hat nicht einmal eine ganze Seite gefüllt! Aber es war alles rechtens. Das war im Jahr 2000.

Zum Abschluss: Was erhoffen Sie sich zum 130-jährigen Firmenjubiläum für die Zukunft des Geschäfts in der Schwarzgasse?



AE: Wir hoffen sehr, dass es weitergeht. Senta ist sehr tüchtig, erledigt die gesamten Akten und Formalitäten hervorragend. Es wird ganz bestimmt weitergehen. Man kann nicht festlegen, so und so muss das gehen. Man muss sich anpassen.