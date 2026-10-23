130 Jahre Musiktradition: Das Musikalienhaus Einschenk feiert seine Geschichte mit einem Tag der offenen Tür

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Am 17. Oktober 2026 lud das Musikalienhaus Einschenk in Kronstadt dazu ein, ein besonderes Jubiläum zu feiern: 130 Jahre Musik, Tradition und Geschichte. Schon von der Schwarzgasse aus war zu sehen und zu hören, dass an diesem Tag etwas Besonderes stattfand. Ein geschmücktes Schild verwies auf das 130-jährige Bestehen der Firma Einschenk und lud die Besucher in den Innenhof ein, wo sich Musikerinnen und Musiker mit kleinen Vorführungen abwechselten.

Zwischen 13 und 17 Uhr erwarteten die Gäste neben der Live-Musik auch Überraschungen wie eine Tombola, Getränke und kleine Häppchen. Stets waren zwischen 60 und 70 Menschen auf dem Firmengelände unterwegs – im Innenhof ebenso wie in den verschiedenen Räumlichkeiten. Das Jubiläum war gut vorbereitet: Zahlreiche Sitzgelegenheiten luden zum Verweilen ein. Auch an den Wänden der Gebäude gab es viel zu entdecken. Fotos und eine Ahnentafel erzählten in einer Art Galerie die Geschichte der Familie Einschenk. Der Tag der offenen Tür bot immer wieder Gelegenheit, an die Menschen zu erinnern, die das Familienunternehmen über Generationen hinweg geprägt haben. So las Senta Arvay, Geschäftsführerin und Tochter von Gundel und Arnulf Einschenk, aus der Geschichte des Familienunternehmens vor. Sie nahm die Gäste mit auf eine Reise in vergangene Zeiten – bis zu den Anfängen, als ihr Urgroßvater Karl Einschenk die Firma im Jahr 1896 gründete.

Ein Erbe, das über Generationen weitergegeben wird

Schon in jungen Jahren begann Karl Einschenk seine Lehre zum Orgelbauer. Als Lehrbub hatte er es nicht immer leicht, doch mit den Jahren eignete er sich das nötige handwerkliche Können an und gründete schließlich seine eigene Firma. Über die Jahrzehnte hinweg gehörten unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten zum Alltag des Betriebs. Stets stand dabei eines im Mittelpunkt: Instrumente zu erhalten, zu reparieren und neue zu schaffen. Diese Arbeit wird bis heute fortgeführt – weiterhin innerhalb der Familie und verbunden mit dem Wunsch, auch in Zukunft die Musik zu unterstützen und die langjährige Tradition lebendig zu halten. Der Dank der Gastgeber galt dabei auch all jenen, die das Unternehmen auf diesem Weg begleitet und seine Geschichte mitgeschrieben haben.

Hinter der Zahl 130 stehen nicht allein Jahrzehnte geschäftlicher Tätigkeit, sondern auch handwerkliches Können, persönliche Erinnerungen und die Weitergabe von Wissen innerhalb einer Familie. Die Jubiläumsfeier verband den Blick zurück mit einem Einblick in die Gegenwart: Musik, Begegnungen und gemeinsame Erinnerungen machten deutlich, dass Tradition nicht nur bewahrt, sondern immer wieder neu gelebt werden muss.

Auf die nächsten Jahrzehnte der Einschenkfirma!

