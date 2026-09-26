18 Hektar für Natur und Erholung

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Der Stadtrat von Sathmar/Satu Mare hat am Donnerstag den ersten Schritt zur Einrichtung eines Waldparks im Noroieni-Wald beschlossen. Auf einer Fläche von rund 18 Hektar, die sich im Besitz der Stadt befindet, soll ein Erholungsgebiet entstehen, das Natur, Bewegung und Freizeit miteinander verbindet.



Mit dem Beschluss kann das erforderliche Verwaltungsverfahren eingeleitet werden. Geplant sind technische Studien und die Einholung der notwendigen Genehmigungen. Dabei muss insbesondere der Schutzstatus des Gebietes im Rahmen des europäischen Natura-2000-Netzes berücksichtigt werden.



Nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung soll möglichst behutsam in die bestehende Natur eingegriffen werden. Vorgesehen sind unter anderem Fußwege und Angebote für alternative Mobilität sowie verschiedene Einrichtungen für Freizeit und Erholung.



Zu den geplanten Elementen gehören ein Picknickbereich, ein Freiluftkino, Sportplätze und ein Abenteuerpark. Außerdem sollen mehrere Bereiche zur Erholung entstehen. Das Konzept soll unterschiedliche Altersgruppen ansprechen und einen möglichst breiten Zugang zu den Angeboten ermöglichen.



Die nun beschlossene Einleitung des Verfahrens stellt allerdings erst den Auftakt des Projekts dar. Bis zur tatsächlichen Umsetzung sind weitere Planungs- und Genehmigungsschritte erforderlich.