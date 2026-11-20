Von: Astrid Weisz

Arad – Der Schienenfahrzeughersteller Astra Vagoane Călători in Arad wird 20 neue Straßenbahnen für die Stadt Ploiești bauen. Der entsprechende Vertrag im Wert von 190 Millionen Lei wurde am Montag im Arader Werk unterzeichnet. Anwesend waren unter anderem der Bürgermeister von Ploiești, Mihai Polițeanu, und der Präsident der Astra-Gruppe, Valer Blidar.

Die erste Straßenbahn soll sechs Monate nach Erteilung des Ausführungsauftrags geliefert werden. Die übrigen 19 Fahrzeuge werden schrittweise folgen. Spätestens nach 17 Monaten soll die gesamte Bestellung abgeschlossen sein. Die neuen Straßenbahnen werden 18 Meter lang sein und über einen vollständig abgesenkten Boden verfügen, der auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Einstieg erleichtert. Jedes Fahrzeug bietet Platz für 129 Fahrgäste, davon 38 auf Sitzplätzen. Ähnliche Modelle des Arader Herstellers sind bereits in Arad im Einsatz.

Mit der Anschaffung will Ploiești seinen überalterten Straßenbahnpark erneuern. Die derzeit 30 Fahrzeuge sind im Durchschnitt mehr als 40 Jahre alt. Einige sind bereits seit rund 50 Jahren im Einsatz. Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 36 Millionen Euro und einen nicht rückzahlbaren EU-Zuschuss von neun Millionen Euro. Ein Teil der Mittel ist auch für die Modernisierung des Straßenbahndepots vorgesehen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die neuen Fahrzeuge rund 20 Prozent weniger Strom verbrauchen. Über einen Zeitraum von etwa 30 Jahren werden Einsparungen bei Energie-, Betriebs- und Wartungskosten von insgesamt 17 Millionen Euro erwartet. Astra Vagoane Călători produziert seit 2010 Straßenbahnen. Nach Angaben des Unternehmens haben seitdem mehr als 300 Fahrzeuge das Arader Werk verlassen.