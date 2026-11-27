Von: Mihaela Sharon, Tax & Accounting Services

Das Jahr 2027 verspricht in den Bereichen Arbeitsrecht und Gehaltsabrechnung dynamisch zu werden. Die Anhebung des Mindestlohns, Änderungen im Bereich des Krankengeldes, die Digitalisierung der Personalverwaltung sowie neue europäische Vorschriften schaffen ein Umfeld, in dem Arbeitgeber den gesetzlichen Vorschriften und der Organisation interner HRund Lohnabrechnungsprozesse besondere Aufmerksamkeit widmen müssen.

Über die bereits verabschiedeten Verpflichtungen hinaus gibt es auch Gesetzesvorhaben, die die Arbeitsbeziehungen im Jahr 2027 erheblich beeinflussen könnten.



Mindestlohn und seine Auswirkungen



Zum 1.7.2026 wurde der gesetzliche Bruttomindestlohn auf 4325 Lei erhöht, was Anpassungen von Gehältern und der Personalbudgets zur Folge hatte. Die Diskussionen über die Höhe des Mindestlohns für 2027 dauern an; es gilt, die Entscheidungen der Behörden zu verfolgen und entsprechende Budgetszenarien vorzubereiten. Eine mögliche Erhöhung hätte auch Auswirkungen auf Zuschläge und andere Ansprüche, die sich am Mindestlohn orientieren.



Garantiefonds für Lohnforderungen



Die für den Garantiefonds geplanten Änderungen bezwecken für bestimmte Arbeitgeber die Erweiterung des Schutzes ihrer Arbeitnehmer im Fall einer Insolvenz des Arbeitgebers, u.a. durch die Verlängerung des Deckungszeitraums und die Anhebung der Garantieobergrenze. Für Arbeitgeber ist dieses Thema im Hinblick auf die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Lohnkosten und mögliche Änderungen des Arbeitgeberbeitrags zur Sozialversicherung (CAM) von Interesse.



Krankheitsurlaub und zusätzliche Ansprüche



Die neuen Vorschriften zur Kürzung der Entschädigungen bei bestimmten krankheitsbedingten Fehlzeiten erfordern eine besonders sorgfältige Prüfung der ärztlichen Atteste und die genaue Berechnung der Lohnansprüche.

Gleichzeitig wird über die Gewährung von drei zusätzlichen Urlaubstagen für Alleinerziehende diskutiert. Der Vorschlag befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren und ist daher nicht in Kraft. Eine Änderung würde eine Anpassung der internen HR- und Gehaltsabrechnungsverfahren erfordern.



Plattformarbeit



Das Arbeitsministerium bereitet die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2831 über die Arbeit auf digitalen Plattformen vor. Kern ist u.a. die Klärung des Status der Dienstleister; abhängig von Kriterien wie der Kontrolle der Tätigkeit, der Festlegung der Vergütung oder der Einschränkung der Freiheit, Aufträge abzulehnen, sollen Arbeitsverhältnisse vermutet werden.

Die Umsetzungsfrist endet am 2.12.2026. Betroffene Unternehmen werden nach der Umsetzung ihre Vertragsbeziehungen und die Organisation ihrer Tätigkeit überprüfen müssen.



Digitalisierung der Kommunikation mit Arbeitsbehörden



Ein Entwurf für eine Dringlichkeitsverordnung sieht die Einrichtung eines „Virtuellen Privatbereichs der Arbeitsaufsicht“ (SPV-IM) vor. Über diese Plattform sollen Arbeitgeber und die Arbeitsaufsichtsbehörden (ITM) Dokumente und Daten elektronisch austauschen.

Laut Entwurf wird innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten von Anwendungsvorschriften eine Registrierung der Arbeitgeber erforderlich sein.

Der Entwurf regelt zudem die Verlängerung der Verjährungsfrist für die Sanktion von nicht gemeldeter Arbeit auf drei Jahre.

Bis zur Verabschiedung sollten Arbeitgeber die Digitalisierung von Personal- und Arbeitsschutzunterlagen vorbereiten, Verantwortliche für den Kontakt mit den ITM benennen und qualifizierte elektronische Signaturen einrichten.



Lohntransparenz



Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/970 zur Lohntransparenz befindet sich in Rumänien noch im Gesetzgebungsverfahren, obwohl die Umsetzungsfrist vom 7. Juni 2026 bereits abgelaufen ist. Die neuen Vorschriften zielen auf Lohntransparenz bei der Personalbeschaffung, den Zugang der Beschäftigten zu Lohninformationen und den Abbau ungerechtfertigter Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen ab. Arbeitgeber müssen die gesetzgeberischen Entwicklungen verfolgen und die Anpassung ihrer Lohnpolitik vorbereiten.



REGES-ONLINE



Die Nutzung des seit 2026 verpflichtenden REGES-ONLINE erfordert eine sorgfältige Verwaltung der Mitarbeiterdaten, die Einhaltung der Meldefristen und den Abgleich der Vertragsdaten mit den Gehaltsunterlagen.

Die Vielfalt der Gesetzesänderungen zeigt, dass Personalverwaltung und Gehaltsabrechnung mehr erfordern als nur die Erfüllung formaler Anforderungen. Die ständige Beobachtung und Auslegung der Gesetzgebung und die rasche Anpassung interner Verfahren werden immer wichtiger.

Die Vorbereitung auf 2027 beginnt bereits heute. Rechtzeitige Information und Planung können das Risiko von Verstößen gegen Vorschriften verringern, Verwaltungsabläufe effizienter gestalten und für eine bessere Vorhersehbarkeit der Personalkosten sorgen.

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