Von: Andreea Oance

Temeswar – Die Rumänisch-Deutsche Kulturgesellschaft Temeswar/Timișoara (RDKG) begeht am heutigen Donnerstag, dem 19. November, ihr 25-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsfeier beginnt um 18 Uhr im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus. Eingeladen sind Mitglieder, Förderer, Partner und Freunde der Gesellschaft sowie Vertreter aus Bildung, Kultur, Politik, Wirtschaft, Medien und Sozialwesen.

Das Jubiläum bietet Gelegenheit, auf ein Vierteljahrhundert kultureller Begegnungen und gemeinsamer Projekte zurückzublicken und die Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen aus Rumänien und Deutschland zu würdigen. Erwartet werden auch Gründungsmitglieder und Vertreter zahlreicher Organisationen, die die Arbeit der Gesellschaft über die Jahre begleitet haben.

Die Rumänisch-Deutsche Kulturgesellschaft wurde im Januar 2001 von 17 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gegründet. Ihr Ziel war es, ein deutsches Kulturzentrum für Temeswar und Umgebung aufzubauen. Bis heute setzt sie sich für die Förderung der deutschen Sprache und die rumänisch-deutschen Kulturbeziehungen ein. Lesungen, Workshops, Tagungen, Ausstellungen, Konzerte, Symposien und Begegnungen mit Schülern und Studierenden gehören zu ihren regelmäßigen Aktivitäten.

Dem Vorstand gehören Dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan als Vorsitzende, Dr. Simona Marilena Bursașiu als stellvertretende Vorsitzende, Dr. Lorette Cherăscu als Sekretärin sowie Dr. Melania Goina-Raab und Mona Isabela Petzek, Leiterin des Deutschen Kulturzentrums Temeswar, an. Die Gesellschaft zählt derzeit mehr als 50 Mitglieder aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen.

Das Jubiläumsprogramm beginnt mit Grußworten der Vorsitzenden, der Leiterin des Kulturzentrums sowie von Vertretern aus Kultur, Bildung, Politik und Wirtschaft. Ein Höhepunkt ist die Präsentation der Anthologie „Distelfelder Herbst“, die kürzlich im „Traian Pop“-Verlag in Deutschland erschienen ist. Der Band vereint deutschsprachige Autoren aus dem Banat und Siebenbürgen. Herausgegeben wurde er von Univ.-Prof. Dr. Anton Sterbling, Schriftsteller und Mitbegründer der Aktionsgruppe Banat, sowie von der Germanistin Astrid Ziegler. Im Oktober wurde die Anthologie bereits auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Eine weitere Präsentation findet am 23. November im Rahmen der Tage der Fakultät für Kommunikationswissenschaften statt. Begleitet wird sie von einer Projektion mit Fotografien von Hans Rothgerber, der 1984 bei der Fotobiennale „fotoson“ den ersten Preis gewann. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende deutschsprachiger Studiengänge und steht zugleich für die langjährige Zusammenarbeit der Kulturgesellschaft mit der Polytechnischen Universität Temeswar.

Den Abschluss des Jubiläumsprogramms gestalten die Tanzgruppen „Banater Rosmarein“ und „Banater Kranz“.

„Zum 25-jährigen Bestehen dankt der Vorstand allen Förderern, Mitgliedern, Partnerinstitutionen, Freunden und Medien für ihre kontinuierliche Unterstützung und die langjährige Zusammenarbeit. Sie hätten wesentlich dazu beigetragen, die deutsch-rumänischen Kulturbeziehungen in Temeswar zu stärken und die Arbeit der Gesellschaft sowie des Deutschen Kulturzentrums zu fördern“, so die RDKG-Vorsitzende Ana-Maria Dascălu-Romițan.