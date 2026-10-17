26 Gemeinden stellen sich vorerst gegen Nationalpark im Fogarascher Gebirge

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Der Streit um die geplante Einrichtung des Nationalparks Fogarascher Gebirge geht weiter. Der Gemeindeverband „Țara Făgărașului“, dem 26 Gemeinden aus dem Kreis Kronstadt/Brașov angehören, fordert die Rumänische Akademie auf, dem Vorhaben vorerst nicht zuzustimmen. In Schreiben an das Umweltministerium, die zuständige Naturschutzkommission und die Akademie kritisiert der Verband, dass die örtlichen Gemeinden und Grundstückseigentümer bei der Planung nicht ausreichend einbezogen worden seien. Die Unterzeichner unterstützen den Schutz der Natur, betonen jedoch, dass dieser gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung erfolgen müsse. Sie verlangen Einsicht in die vollständigen Planungsunterlagen, Informationen über öffentliche Konsultationen und eine Verschiebung der Entscheidung, bis die betroffenen Gemeinden informiert wurden und Stellung nehmen konnten.