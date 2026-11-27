Von: Elise Wilk

Kronstadt – Ein defekter Stromabnehmer an der Lokomotive eines von Carpatica Feroviar România betriebenen Güterzugs führte ab Mittwoch, dem 25. November, um 22:05 Uhr zu einer Unterbrechung des Bahnverkehrs auf Gleis II zwischen den Bahnhöfen Beia und Mureni an der Grenze der Kreise Kronstadt/Brașov und Mureș. Nach Angaben der rumänischen Eisenbahngesellschaft CFR ereignete sich der Vorfall bei Bahnkilometer 269+700 im Zuständigkeitsbereich der Regionaldirektion Kronstadt. Da die Gleisstrecke I wegen Modernisierungsarbeiten gesperrt ist, konnten die Züge keine Ausweichstrecke nutzen. Um die Situation zu beheben, wurden zwei Stromabnehmer-Dresinen von den Bahnhöfen Reps/Rupea und Schäßburg/Sighișoara entsandt. Die Arbeiten wurden am Donnerstagmorgen um 05:45 Uhr abgeschlossen, und der Verkehr auf Gleis II wurde um 05:47 Uhr wieder aufgenommen. Der Vorfall hatte Auswirkungen auf mehrere Personenzüge. Die Züge R 3530 und R 3532 wurden auf der gesamten Strecke gestrichen, und der Zug R 2564 wurde auf der Strecke Beia – Sighișoara gestrichen. Sechs weitere Züge verzeichneten Verspätungen zwischen 234 und 462 Minuten. Die größte Verspätung von 462 Minuten verzeichnete der Zug R 3535, der von CFR Călători betrieben wurde. CFR teilte mit, dass der Einsatz unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt wurde, und entschuldigte sich bei den Fahrgästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.