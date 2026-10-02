7,6-Millionen-Euro-Investition in Produktionsstätte

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Der Arzneimittelhersteller AC Helcor plant eine umfassende Erweiterung und Modernisierung seiner Produktionsstätte in Neustadt/Baia Mare.



Das Investitionsvolumen wird auf rund 7,6 Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Vorhaben soll die derzeitige Produktionskapazität verdoppelt werden.



Die Fabrik an der Strada Victor Babeș 50 steht auf einem rund 2300 Quadratmeter großen Grundstück. Das bestehende Gebäude soll weitgehend erhalten bleiben, ältere Anbauten werden hingegen abgetragen und durch drei neue Gebäudekörper ergänzt. Geplant ist ein moderner Komplex mit Unter-/Erdgeschoss, Obergeschoss und zurückgesetztem Obergeschoss. Die bebaute Fläche soll von derzeit rund 587 auf 1021 Quadratmeter wachsen; die gesamte Geschossfläche wird mit 2034 Quadratmetern angegeben.



Vorgesehen sind unter anderem zwei Produktionsbereiche für Arzneimittel sowie ein mikrobiologisches und ein physikalisch-chemisches Labor. Hinzu kommen Lager- und Verwaltungsflächen. Auch die Außenanlagen sollen neugestaltet werden.



Das Projekt verfügt seit Juli 2026 über ein Städtebauzertifikat und befindet sich nach Angaben des Unternehmens im Verfahren zur Erlangung der erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen. Die Fertigstellung ist innerhalb von höchstens vier Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung vorgesehen.



AC Helcor wurde von der Apothekerin Elena Pop gegründet und zählt seit dem Jahr 2000 zu den rumänischen Arzneimittelherstellern mit GMP-Akkreditierung (Good Manufacturing Practice). Erst vor Kurzem erhielt das Unternehmen eine europäische Finanzierung von 300.000 Euro für die Modernisierung des Standorts und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf ausländischen Märkten.



Im Geschäftsjahr 2025 erzielte AC Helcor einen Umsatz von 33,55 Millionen Lei – 10,82 Prozent mehr als im Vorjahr – und einen Nettogewinn von 4,07 Millionen Lei. Das Unternehmen beschäftigte 72 Mitarbeiter. Im Kreis Maramuresch/Maramureș sind derzeit zwei Hersteller von Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch zugelassen: neben AC Helcor die kleinere Meduman SA in Oberwischau/Vișeu de Sus.