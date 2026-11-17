Von: Werner Kremm

Reschitza – Der Reschitzaer Bürgermeister Ioan Popa schreibt auf seiner Sozialisierungsseite, dass es der Stadt gelungen sei, die letzten nötigen Finanzierungen zu erzielen, mit denen in absehbarer Zeit sämtliche Wohnblocks rund um das Verwaltungszentrum wärmegedämmt sein werden. Von den jetzt gedeckten Gesamtkosten von 76.639.517 Lei werden 73.777.425,35 Lei vom Regionalprogramm West (also EU-Mittel) gestellt, 1.398.062,43 Lei stelle das Rathaus in Form von Bezuschussung, und 2.862.091,65 Lei müssten als „nichtwählbare Kosten“ zusätzlich aufgebracht werden. Den entsprechenden Finanzierungsvertrag habe die Stadt Reschitza vergangene Woche mit der Regionalentwicklungsagentur V West unterzeichnet.

Damit sei eine der wichtigsten Etappen des Vorhabens der energetischen Effizienzsteigerung des Wohnraums im Verwaltungszentrum – aber auch in Reschitza – geschafft. Nun starten die Prozedere der Zuteilung der effektiven Wärmedämmungsarbeiten per Ausschreibung, auch für die Wohnblocks, die noch keine Finanzierung hatten. Wie bereits berichtet, hat Reschitza die Ausschreibungen schon vor einigen Wochen gestartet. Wie rasch es weitergeht, hängt davon ab, wie schnell der Stadtrat die technischen Dokumentationen prüfen und genehmigen kann.

„Unser Endziel ist die Verringerung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Verbesserung der Wohnqualität, aber auch des Aussehens der Stadt durch die neuen Außenverkleidungen. Insgesamt wird das urbane Aussehen der Stadt verbessert, indem sie gleichzeitig schöner und günstiger bewohnbar gemacht wird.“

Vergangenen Freitag lud die Stadt auf die Nationale Ausschreibungsplattform die Ausschreibung der Wohnblocks auf der Fântânilor-Straße Nr. 5 (3.393.999,40 Lei) sowie, etwas früher, einer Gruppe von Wohnblocks rund um das Verwaltungszentrum (Piața 1 Decembrie 1918), der Wohnblocks Nr. 24. 26, 27, 28, 37 und 38, für die insgesamt 23,5 Millionen Lei zur Verfügung gestellt sind.