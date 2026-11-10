Abschluss der Wärme- dämmung in Sicht

Von: Werner Kremm

Reschitza – Gegenwärtig befinden sich in Reschitza 19 Wohnblocks im Stadium der technischen Vorbereitung auf die Wärmedämmung, sind mehr oder weniger nahe dem Zeitpunkt der Ausschreibung der Arbeiten. Für ein Hochhaus mit 40 Appartements sind 12 Monate vorgesehen. Dazu gehören die Installation von Sonnenkollektoren zur Beleuchtung der gemeinschaftlich genutzten Bereiche, insbesondere der Treppenhäuser, der Einbau wärmeisolierender Fenster sowie die stilistisch einheitliche Verglasung der offenen Balkone. Allgemeinbegriff dafür: „Erhöhung der energetischen Effizienz des Wohnens“. Gegenwärtig läuft die Ausschreibung für die Wohnblocks Nr.28, 24, 26 und 38 rund um den Verwaltungsplatz, sämtlich Zehn-Stock-Blocks.

Vizebürgermeister Daniel Mircea Călin in der Präsentation des Vorhabens vor dem Stadtrat, der für derlei Arbeiten seine Zustimmung geben muss: „Wir haben – wenn ich das so sagen darf – ein Paket von 23 Wohnblocks für die Wärmedämmung vorbereitet, sowohl am Hauptboulevard der Neustadt, dem Republicii-Boulevard, als auch rund ums Verwaltungszentrum. In den kommenden Monaten wird praktisch auf jeder Stadtratstagung für 2-4 Wohnblocks das OK gegeben für den Start der Investition. Dies, weil die nötigen bürokratischen Vorarbeiten sehr umfangreich waren, also ein großes (Papier-)Volumen beansprucht und man unmöglich alle Dokumentationen in kurzer Zeit durchsehen kann. Einstweilen haben wir nur noch drei Vier-Stock-Blocks im Mikrorayon IV und drei im Mikrorayon III der Neustadt für die Wärmedämmung vorzubereiten.“ Anders gesagt: in Reschitza nähert sich das über fast zwei Jahrzehnte erstreckte Vorhaben der „energetischen Effizientisierung“ der Wohnblocks allmählich seinem Ende. Zumindest einem Ende der „technischen“, also bürokratischen Vorbereitungsphase. Und was bisher aussteht, hinkt nach, weil die Stadt noch keine Finanzierungsquelle für die erwähnten sieben Wohnblocks hat.

Vize Călin: „Immerhin darf man bereits sagen, dass der Hauptboulevard der Neustadt beiderseits, die Wohnblocks rund um den Hauptplatz der Stadt und jene in der Fântânilor-Straße, die zum neuen Einkaufs- und Wohnzentrum am rechten Bersuufer führt, in absehbarer Zeit wärmegedämmt sein werden, denn sowohl die Vorbereitungsarbeiten als auch die Finanzierung dafür stehen bereits.“ Jetzt gehen der langgestreckte vier Stockwerke hohe Wohnblock Nr. 5 in der Fântânilor-Straße sowie die Wohnblocks rund ums Verwaltungszentrum, gebündelt in je zwei bis vier Wohnblocks auf einmal, in die Phase der Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse für die konkrete Durchführung der Arbeiten.

Die ersten Verträge sowie die Finanzierung der Wärmedämmung durch das Regionalprogramm 2021-2027 stehen bereits fest. Die Ausschreibung läuft gegenwärtig. Die Arbeit muss binnen einem Jahr abgeschlossen werden.