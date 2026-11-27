Von: Werner Kremm

Reschitza – AmWochenende traf in Reschitza, aus Richtung des Landeskreises Ilfov kommend (wo sie provisorisch für den Verkehr zugelassen wurden), ein Konvoi mit acht Kleinbussen mit Elektroantrieb ein. Sie wurden im Werkshof des städtischen Nahverkehrsunternehmens TUR geparkt und werden, nach ihrer definitiven Verkehrszulassung, im städtischen Nahverkehr von Reschitza eingesetzt, für den das stadteigene Unternehmen TUR zuständig ist.

Bis zur Zulassung und Verteilung der Kleinbusse (türkischer Produktion, für je 36 Fahrgäste) auf die Trassen zum Kreuzberg, zur Poiana Golului, den Driglowetz und bis zur Straße 24 Ianuarie, aber auch auf die Trassen zu den Reschitza umgebenden Ortschaften (ADZ berichtete von der Tendenz, die TUR ausbaut, aus dem Reschitzaer Nahverkehr einen Metropolitanverkehr zu gestalten und möglichst viele der umliegenden Gemeinden und Dörfer mit regelmässigen Transportmöglichkeiten zu bedienen), kauft die Stadt auch noch vier doppelte Aufladestationen für diesen Flottenausbau.

Sämtliche Investitionen in den Nahverkehr wurden durch EU-Finanzierung gemacht, die mit einer Kofinanzierung der Stadt umgesetzt wurden.

Sämtliche Mitteilungen zur Erneuerung des Fahrzeugparks und dem Ausbau des Nahverkehrsnetzwerks von TUR machte Bürgermeister Ioan Popa (PNL) am Samstagabend.