Affäre zu Dieselschmuggel im Hafen von Konstanza

Bukarest (ADZ) – Die Staatsanwaltschaft hat nach Durchsuchungen und Vernehmungen in einem Schmuggelfall im Hafen von Konstanza 40 Personen für 60 Tage unter Aufsicht gestellt. Gabriel Daraban, bis Mittwoch kaufmännischer Direktor des Staatsunternehmens Oil Terminal, und ein Geschäftsmann der Firma Eco Petroleum wurden für 24 Stunden festgenommen. In den Fall sollen Führungskräfte und Mitarbeiter von Oil Terminal, dem Zollamt Konstanza, der staatlichen CEC Bank, der Steuerbehörde ANAF sowie mehrere Unternehmen verwickelt sein.



Daraban, Bruder des Präsidenten der Handelskammer Mihai Daraban, soll die Freigabe von knapp 67.000 Tonnen Diesel im Wert von rund 245 Millionen Lei aus einem Zolllager ermöglicht haben. Die Staatsanwälte werfen ihm außerdem vor, die Abläufe bei der Prüfung und Freigabe der Ware nicht ausreichend kontrolliert zu haben.



In einem Zolllager können Waren aus Nicht-EU-Staaten aufbewahrt werden, ohne dass sofort Zoll und Mehrwertsteuer anfallen. Werden sie anschließend in Länder außerhalb der EU ausgeführt, entfallen diese Abgaben. Die Freigabe aus dem Zolllager bedeutet, dass die Ware nach Prüfung und Genehmigung der Zollunterlagen in den Verkehr gebracht werden darf.