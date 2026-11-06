Agrarminister überlegt allgemeine Preisbremse

Bukarest (ADZ) – Die Begrenzung der Handelsspannen, die derzeit für bestimmte Grundnahrungsmittel gilt und zum Jahresende ausläuft, könnte auf sämtliche Lebensmittel im Einzelhandel ausgeweitet werden. Das kündigte Landwirtschaftsminister Florin Barbu am Donnerstag, dem 5. November, auf einer Fachtagung an. Die Regierung soll die Maßnahme angesichts steigender Kosten und Warnungen vor weiteren Lebensmittelpreiserhöhungen prüfen, forderte Barbu.



Eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel könne derzeit nicht bestätigt werden, sagte der Minister. Er betonte jedoch, dass die 2023 eingeführte Deckelung der Handelsspannen dazu beigetragen habe, die Preise zu dämpfen. Die allgemeine Inflationsrate liege zwei Prozentpunkte über der Teuerung bei Lebensmitteln.



Barbu warnte, dass die Aufrechterhaltung des Konsums für die Lebensmittelindustrie entscheidend sei. Ein Rückgang der Nachfrage könne die Verarbeitungsbetriebe dazu zwingen, ihre Tätigkeit und Produktivität einzuschränken.