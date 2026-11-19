Bukarest (AHK/ADZ) – Am Dienstag, den 24. November 2026, lädt die deutsch-rumänische Industrie- und Handelskammer Unternehmen, die noch nicht Mitglied der AHK Rumänien sind, im Rahmen der Veranstaltung „AHK Rumänien Open Doors“ dazu ein, die rumänisch-deutsche Geschäftswelt näher kennenzulernen. Die Veranstaltung bietet Unternehmensvertretern die Gelegenheit, das Team der AHK Rumänien, die Dienstleistungen und Projekte der Organisation kennenzulernen, vor allem aber Möglichkeiten zum Networking, zum Erfahrungsaustausch und zum Knüpfen neuer Geschäftskontakte innerhalb der rumänisch-deutschen Gemeinschaft zu nutzen. Mehrere Details unter: www.ahkrumaenien.ro/de/ahk-veranstaltungen-2026/ahk-open-doors-2026