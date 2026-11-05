Akademische Jugendtage in Kronstadt

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Freunde, die sich hin und wieder zu Diskussionsrunden treffen, um die einfachen Fragen der Zeit zu besprechen. Ein Pfarrer, der das Wohl seiner Gemeinde sucht, gemeinsam mit einigen Gemeindemitgliedern. Und ein Geschwisterpaar, das einen Brief aus Westdeutschland erhalten und mit ein paar Bekannten geteilt hat. Was alle diese Personen gemeinsam haben? Die Anklage wegen Hoch- und Landesverrats, gefolgt von langen Freiheitsstrafen, die auf üble Taten hinzuweisen scheinen. Und, dass ihrer Lebensgeschichten erneut bedacht wurde – genau so begann ein Bericht im April, über die Buchvorstellung der Neuauflage von „Der Schwarze-Kirche-Prozess 1957/58. Erlebnisberichte und Dokumentation“, und genau so soll auch dieser beginnen. Denn bei einer neuen Veranstaltung setzte man sich in einem ebenso neuen Rahmen am Donnerstag, dem 29. Oktober, im Festsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt mit dem Thema auseinander.

Im Rahmen des Projekts „Akademische Jugendtage – Wissenschaftliche Kultur III“, initiiert von Dr. Petra A. Binder und ihrem Kulturverein „Zur Zeit: Kultur“, stand eine ganz besondere Begegnung im Mittelpunkt: Neun Schülerinnen und Schüler der 9. bis 11. Klasse des Dr. Ioan-Meșotă-Kollegs, von Lehrerin Beatrice Greif für das Projekt empfohlen, traten an, um die Ergebnisse ihrer intensiven Auseinandersetzung mit dem Schwarze-Kirche-Prozess vorzustellen. Im Publikum trafen Eltern und Geschwister der Schülerinnen und Schüler auf andere Interessierte am Thema. Begleitet von Unterstaatssekretär Thomas Șindilariu und Dr. Corneliu Pintilescu von der Rumänischen Akademie (George-Barițiu-Institut für Geschichte in Klausenburg), zeigten die Jugendlichen in ihren eigenen Präsentationen, was es bedeutet, sich nicht nur historisch, sondern vor allem menschlich mit den Schicksalen von damals auseinanderzusetzen.

Ein Kreis schließt sich: Die Initiative der Jugend

Zu Beginn des Abends betonte Petra Binder, wie wichtig es sei, gerade jungen Menschen den Zugang zu wissenschaftlichen und historischen Ansätzen zu ermöglichen. Für sie selbst schließe sich an diesem Abend ein Kreis, da ihre eigene Beschäftigung mit der Geschichte der deutschen Minderheit einst eben-falls mit der Lektüre solcher Berichte begonnen hatte. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich Jugendliche in ihrer Freizeit und teilweise während der Ferien so hartnäckig und tiefgehend mit den Mechanismen eines politischen Schauprozesses befassen. Die zweite Auflage des Bandes „Der Schwarze-Kirche-Prozess 1957/58. Erlebnisberichte und Dokumentation“, herausgegeben von Karl-Heinz Brenndörfer und Thomas ªindilariu, diente den Schülern dabei als grundlegende Quelle – die Jugendlichen hatten sich in Teams oder einzeln bestimmte Kapitel und Persönlichkeiten herausgegriffen, um deren Lebenswege zu rekonstruieren und ihre ganz persönlichen Lehren daraus zu ziehen.

Was die Präsentationen der Schüler so wertvoll machte, war der Blick für das Menschliche hinter den staatsfeindlichen Paragraphen der Securitate. Sie lieferten keine trockenen Zahlen, sondern machten die Angst, den Zusammenhalt und das Leid der Betroffenen greifbar.

Theodor Moldovan-Sponer: Das „zweite Universitätsstudium“ im Gefängnis

In einem der ersten Vorträge setzen sich zwei Schülerinnen der 9. Klasse mit dem Schicksal von Theodor Moldovan-Sponer auseinander. Moldovan-Sponer, damals Student des Maschinenbaus an der Technischen Universität in Kronstadt, wurde zum Verhängnis, dass die Securitate einen Brief aus dem Jahr 1947 fand, den er als 14-Jähriger an den Sender „Freies Europa“ geschrieben und in dem er seinen Wunsch nach Freiheit geäußert hatte.

Zehn Tage vor seinem Staatsexamen wurde er von der Universität geworfen und schließlich am 27. Dezember 1957 verhaftet. Nach harten Verhören und Folter wurde er zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt. Die Referentinnen schilderten eindrücklich die unmenschlichen Haftbedingungen: unzureichende Rationen (oft nur 80 Gramm Brot), strenge Willkür und Einzelhaft für kleinste Vergehen. Trotz fast sechs Jahren Haft und des Verlusts seines gesamten Eigentums bezeichnete Moldovan-Sponer die Zeit im Rückblick paradoxerweise als sein „zweites Universitätsstudium“, in dem er Menschenkenntnis, innere Stärke und praktische Fähigkeiten wie das Schreinern erworben hatte. Die Schülerinnen zogen das Fazit: „Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, so lange durchzuhalten.“

Ernst Peter Hönig: Die Zerstörung einer bürgerlichen Existenz

Eine weitere Schülergruppe widmete sich dem Schicksal von Ernst Peter Hönig. Als Bilanzbuchhalter in Kronstadt arbeitete er unbescholten, bis er ab 1952 mehrfach von Parteioffiziellen gedrängt wurde, in die Kommunistische Partei einzutreten – was Hönig konsequent ablehnte. Am 25. Juli 1958 wurde er verhaftet, monatelang verhört und im Dezember desselben Jahres zu zehn Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Die Schüler beschrieben die katastrophalen hygienischen Bedingungen im Lager, die zum Ausbruch von Typhus führten, an dem Hönig erkrankte.

