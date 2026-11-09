AKW bald mit beiden Reaktoren in Betrieb

Die Donau führt inzwischen mehr Wasser, doch der Durchfluss erreicht nach amtlichen Angaben gerade ein Drittel des Mittelwerts für November. In den drei Monaten, in denen das Kraftwerk in Cernavodă vollständig stillgelegt war, habe Nuclearelectrica Verluste in Höhe von 1 Milliarde Lei verzeichnet, erklärte Premierminister Luca Niculescu während des Besuchs des Kraftwerks. Die gleichzeitige Abschaltung beider Reaktoren sei eine äußerst seltene Situation gewesen, die „selbst in hundert Jahren nicht zu erwarten gewesen wäre“. | Foto: Radu Tuță / Agerpres Foto

Bukarest (ADZ) – Nach der Inbetriebnahme des ersten Reaktors beim Atomkraftwerk Cernavodă hat der Regierungschef zusammen mit Energieminister Dumitru Chisăliță mit der Betriebsleitung am Standort über mögliche Maßnahmen diskutiert, die Stromerzeugung stabil zu halten. Angesichts des Stellenwerts des Atomstroms werde die Regierung Projekte zur Sicherung des Kraftwerkbetriebs entschlossen unterstützen. Das gelte für Investitionen in den Ausbau der Stromerzeugungskapazität durch den Bau der Reaktorblöcke 3 und 4, sowie für das Wasserbauprojekt Bala II, mit dem mehr Kühlwasser bereitgestellt werden sollte.



Reaktor 1 läuft derzeit mit 50 Prozent seiner Nennleistung, teilte das Energieministerium mit. Der zweite wegen Wassermangel abgeschaltete Reaktor könnte schon am Dienstag hochgefahren werden, hieß es von der Regierung.



„Nach dieser Zeit großer Herausforderungen sehen wir Anzeichen für eine Stabilisierung. Die Stabilität des Energiesystems und die Versorgung der Verbraucher haben oberste Priorität“, verlautete es zudem vom Energieressort.