AKW bald mit beiden Reaktoren in Betrieb

Bukarest (ADZ) – Nach der Inbetriebnahme des ersten Reaktors beim Atomkraftwerk Cernavodă hat der Regierungschef zusammen mit Energieminister Dumitru Chisăliță mit der Betriebsleitung am Standort über mögliche Maßnahmen diskutiert, die Stromerzeugung stabil zu halten. Angesichts des Stellenwerts des Atomstroms werde die Regierung Projekte zur Sicherung des Kraftwerkbetriebs entschlossen unterstützen. Das gelte für Investitionen in den Ausbau der Stromerzeugungskapazität durch den Bau der Reaktorblöcke 3 und 4, sowie für das Wasserbauprojekt Bala II, mit dem mehr Kühlwasser bereitgestellt werden sollte.
Reaktor 1 läuft derzeit mit 50 Prozent seiner Nennleistung, teilte das Energieministerium mit. Der zweite wegen Wassermangel abgeschaltete Reaktor könnte schon am Dienstag hochgefahren werden, hieß es von der Regierung.
„Nach dieser Zeit großer Herausforderungen sehen wir Anzeichen für eine Stabilisierung. Die Stabilität des Energiesystems und die Versorgung der Verbraucher haben oberste Priorität“, verlautete es zudem vom Energieressort.