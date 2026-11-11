AKW: Reaktor 2 geht ans Netz

Bukarest (ADZ) – Reaktor 2 des Kernkraftwerks Cernavodă soll ans Stromnetz angeschlossen werden und am Donnerstag seine Nennleistung erreichen, teilt das Betreiberunternehmen Nuclearelectrica mit. Die Reparaturarbeiten an Reaktor 1, der am Montag wegen eines Defekts an den konventionellen Anlagen wieder abgeschaltet werden musste, dürfte zwei bis vier Tage dauern. Beide Reaktoren, die zusammen etwa 20 Prozent des Strombedarfs des Landes decken, mussten im Sommer heruntergefahren werden, da nicht ausreichend Kühlwasser zur Verfügung stand.