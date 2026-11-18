Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Für den Fall, dass seine Geburtsstadt ihn leider schon wieder vergessen haben sollte, tat es gut, dass Freitag, am 6. November, im Erdgeschoss der Abteilung des Brukenthalmuseums für Zeitgenössische Kunst die an Grafiker, Bildhauer und Professor Miklós Borsos erinnernde Gruppen-Expo eröffnet wurde. „Ihn ereilte das gleiche Schicksal wie auch Maler Incze Ferenc“, strich eingangs Valentin Trifescu als Abteilungsleiter hervor. „Größere Bekanntheit erlangen Künstler oft außerhalb ihrer Geburtsstadt.“ Nachträgliche Abhilfe schaffen dem allgemein nicht unüblichen Umstand aktuell die Rathäuser von Hermannstadt/Sibiu sowie dem Budavár, dem Ersten Bezirk Budapests: vormittags war im Bürgermeisteramt am Großen Ring/Piața Mare endlich der beiderseits für gut befundene Kulturpartnerschaftsvertrag unterzeichnet worden, und pünktlich zum Start des „Ars Hungarica”-Festivals in 21. Auflage rückte das Werk des vor 120 Jahren in Hermannstadt geborenen Meisters und seiner in Ausbildung stehenden Nachwelt in einen hoch verdienten Vordergrund. Entsprechend prominenten Auflauf zu spüren bekam die Brukenthalmuseums-Zweigstelle für Zeitgenössische Kunst, wo für diesmal nicht nur Generaldirektorin Dr. Raluca Teodorescu und ein Abteilungs-Referent das Wort hatten, sondern auch zwei Gäste vonseiten einer ausländischen Delegation – die wiederum sich im mehrsprachigen Hermannstadt willkommen gefühlt haben muss. Dem örtlichen Vizebürgermeister Helmut Lerner gemäß hätte der Partnerschaftsvertrag „viel früher” unterzeichnet werden können. „Aber es ist nie zu spät.“

Artur Fodor, der die zweisprachig ausgefertigte Vereinbarung mit seiner Unterschrift als stellvertretender Bürgermeister des Budaer Burgviertels bestätigt hatte, mischte sich unter das Publikum der Vernissage. Stattdessen äußerte sich an der Spitze der Eröffnung die im Bezirksrathaus für Kulturelles zuständige Stadträtin Eszter Bauer zum Gehalt der Ausstellung, und nach dem obligatorischen Grußwort von Levente Serfözö, dem Vorsitzenden des Vereins der Ungarn in Hermannstadt (HÍD), genoss Kunsthistorikerin Katalin T. Nagy aus Budapest ihre Aufgabe, Lebenslauf und Schaffen von Miklós Borsos zu umreißen: als Kind und Jugendlicher hatte er die Violine zu spielen gelernt, und für ihn als bildenden Künstler ging nichts über die Eigenart der E-Saite, der höchsten des Instruments. „Er war ein Gefangener seiner eigenen Zeit“, so Katalin T. Nagy, weshalb auch die 1977 auf Verlagspapier gedruckte „Intrada“ für Trompete solo von Niederländer Otto Ketting wie gerufen in den Ablauf der Feierstunde passte; Orchestermitglied Sándor Medve von der seit sechs Jahren schon völlig unangemessen verwalteten Staatsphilharmonie Hermannstadt spielte das Charakterstück für sein Instrument wie aus dem Ärmel geschüttelt – die modale und dialektische Tonsprache gab ihrerseits etwas von der Zerrissenheit des 20. Jahrhunderts wieder, der zum Trotz Miklós Borsos Karriere trieb. Den Studentinnen und Studenten der Ungarischen Akademie für Bildende Künste, die im Andenken an sein Werk Wettbewerbs-Auszeichnungen vom Budaer Burgviertel-Rathaus erhalten haben, sind erstklassige Grafiken und Skulpturen geglückt. Noch bis Ende November stehen sie Besucheraugen Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr in der Erdgeschosshalle vom Altbau Nummer 6 auf der Quergasse zur Verfügung.