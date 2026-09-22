Von: Klaus Philippi

Mediasch – Nur ein kleines Team beschäftigt die Glasbläserei „Transilvania Glass“ in privatwirtschaftlichem Besitz, über deren Betrieb die ADZ mehrfach berichtete, und doch reichen Ware und Ruf tausende Kilometer weit: was mit Herz und Hingabe in einem Plattenbau sozialistischen Ursprungs am Stadtrand von Mediasch aus wiederverwertbarem Altglas erzeugt wird, findet sich selbst in den Läden der japanischen Gesellschaft „Granpie“, die seit 1971 in Kyoto, Tokyo, Osaka und Yokohama Kunsthandwerkliches so gut wie aller Erdteile exponiert und zum Verkauf stellt. Sohn Horațiu und Vater Laurențiu Oltean, in deren Händen die Gesamtaufsicht über alle Vollzeitarbeit sowie das Geschäftliche von „Transilvania Glass“ liegt, berufen sich darauf, dass die Kenner und Könner von „Granpie“ schon über 45 Jahre Erfahrung im Beurteilen, Bewerben und Vermarkten echt rumänischer Handwerksprodukte haben.



Die rechnerische Rückverfolgung führt zum Schluss, dass aller Kontakt nach Rumänien seinen Anfang noch zur Zeit des kommunistischen Regimes genommen haben muss, und die Mediascher Gegenstände aus recyceltem Glas seit nicht länger als zehn Jahren überhaupt erst in Japan bekannt sein können, da der prominente Nachfolgebetrieb der einst geschätzten „Vitrometan“ 2016 gegründet wurde. Darauf jedoch, dass der Tisch als führendes Möbelstück in der japanischen Kultur Träger eines „Raums für Ästhetik, für Ausgewogenheit und für aufmerksame Gesten“ ist, sind die Schöpfer und Zulieferer von „Transilvania Glass“ zweifellos stolz.