Angelus – wenn Neugier rettet

Von: Nina May

Wenn einem der erstaunte Blick auf einen Nächsten das Leben rettet – kann man ihn dann als Engel bezeichnen? Wie selbstverständlich tauft der Sechzehnjährige, der sein sinnloses Dasein, wie er meint, durch einen Sprung aus dem Fenster beenden will, den Obdachlosen, den er dort unten sieht, Angelus. Weil Angelus ihm das Leben rettet. Denn auf einmal will er nicht mehr springen...

Seine Neugier, was den Fremden dazu bewegt, bei dieser Eiseskälte kurz vor Weihnachten da unten vor dem Block zu campen, rüttelt an seinem Plan. Angelus ist kein typischer Penner. Angelus hat Würde. Der Junge verfolgt alsbald jede seiner Bewegungen. Wie er sein Essen auf dem Kanonenofen wärmt. Alltägliche Handgriffe verrichtet. „Sein Durchhaltevermögen. Seine Hartnäckigkeit. Seinen Trotz. Seine Stärke. Scham wuchs in mir. Sie über schwemmte mich.“ Worte, die im Roman untereinanderstehen, als handele es sich um ein Gedicht. Oder – ist es ein Gedicht? Poesie auf jeden Fall. Die verzaubert. Bewegt. Unter die Haut kriecht. Und manch-mal zu Tränen rührt.



Angelus bettelt nicht. Nur einmal im Leben hat er gebettelt, kurz nachdem er ins Land gekommen war.



„Ich wollte alles über Angelus wissen. Eines Tages passierte es. Bis in den Abend saßen wir zusammen auf der Mauer. Er gab mir eine Decke. Aber ich spürte die Kälte gar nicht. Ich hörte ihm gebannt zu. Ja, er kam aus Belfast. Aus Irland. Aus einer Stadt, aus einem Land, wo jahrelang Blutvergießen des Nachbarn im Namen des Vaterlandes im Namen Gottes zur heroischen Tat erklärt war. Er saß auf der Mauer und schaute mich an. Nichts ist wichtiger als das Leben selbst, sagte er zu mir.“



Es ist Weihnachten in der Geschichte. Aber Weihnachten kommt nicht wirklich vor. „Es war eiskalt zu der Zeit in den Straßen von Berlin. Wie konnte er diese Kälte ertragen. Überleben. Er sagte zu mir: Junge, alles was sich der menschliche Geist vorstellen kann, das kann er bewältigen. Er hatte gute Stiefel und Connemara-Wollsocken. Und vor allem hatte er Wut in seinem Bauch, die ihn warmhielt.“



„Angelus vor meinerTür“ ist nur eine von elf Geschichten in dem Buch mit dem gleichnamigen Titel. Die Erzählungen kreisen alle um eine Person namens Maria-Maria, die aus Rumänien nach Deutschland kam. Auf dem Weg suchte sie nach einer Sprache für das Leben. „Sie hört den Menschen zu, die ihr begegnen. Ihre eigene Geschichte verwebt sich mit den Geschichten der anderen. In ihren Schicksalen erkennt sie nach und nach auch sich selbst.“



Elf Begegnungen, die von Liebe, Verlust, Trauer, Trauma und Heilung erzählen. Die mal streicheln, mal aufwühlen, mal peitschen. Adriano: „Seine blauen, durchdringenden Augen durchbohrten Seelen und ließen sie ausgesaugt links liegen. Nein, es war keine Rache an den Frauen, meinte er. Nur, dass sich nichts richtig anfühlte.“ Deborah über ihre Geliebte: „Sie hat mich verlassen. Verlassen. Sie sagte, es würde sie überfordern, mich täglich zu sehen. Mit meiner fehlenden Brust.“ „Sie will nicht täglich an ihren eigenen Tod erinnert werden, schrieb sie, als sie mich verließ.“ Maria-Maria: „Ich habe das Land erst verlassen, als die Zukunft offen war. Alles neu. Alles möglich war. Und der durch alle Türen, Tore und Fenster dringende, berauschende scharfriechende Geruch der Freiheit unsere Nasenflügel zum Beben brachte.“ „Plötzlich rückten die Gefahren und Ängste in den Hintergrund. Und wir standen vor dem Leben mit offener Brust. Mir aufgerissener. Verletzter Brust. Bereit, uns freiwillig erneut verletzten zu lassen. Von Schönheit. Schmerz. Sehnsucht. Unwissenheit. Abenteuerlust. Neugier. Wir hatten Durst und Hunger und Sehnsucht nach Leben und Glück.“



„Das Leben ist im Fluss. Davon lernte ich früh.“ Schreibt Maria-Maria, oder schreibt Carmen-Francesca Banciu in der ersten Geschichte „Das Leben berühren“. „Entstehen. Blühen. Wachsen. Gedeihen. Verblühen. Vergehen. Kommen und Gehen. Der Zyklus des Lebens. Der Kreis. Der Kreislauf. Ich wollte es verstehen. Ich wollte es begreifen. Und bald auch in Worte fassen.“ „Sie flossen in meine Hand. Durch meine Hand aufs Papier. Sie kamen aus dem Nichts. Etwas Immaterielles, das sichtbar wurde.“ „Schreibt die Hand ohne mich. Wer schreibt da. Wer bin ich.“ Maria-Maria zielt Worte wie Pfeile. Trifft mitten ins Zentrum. Ins Rote. Ins Weiche. In die Essenz. Ins Herz. „Angelus vor meiner Tür“ ist nicht nur ein kolossales Leseerlebnis. Sondern vielleicht auch ein rettender Engel.

„Angelus vor meiner Tür“, Carmen-Francesca Banciu, PalmArtPress Verlag, ISBN 978-3-96258-250-0

