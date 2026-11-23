Bukarest (ADZ) – Gegen Katastrophenschutzchef Raed Arafat ist seitens der Militärstaatsanwaltschaft Anklage erhoben worden wegen Zollvergehens im Zusammenhang mit dem Ersatz eines 2016 in der Republik Moldau abgestürzten Smurd-Hubschraubers. Am 19. November wurde das Verfahren am Bukarester Berufungsgericht eröffnet. Arafat und 16 Beamte des Generalinspektorats für Luftfahrt werden darin wegen Beihilfe zum Schmuggel angeklagt, wofür das Gesetz Strafen zwischen 2 bis 7 Jahren Gefängnis vorsieht. Die Versicherung hatte zusammen mit dem Generalinspektorats für Luftfahrt einen ähnlichen Hubschrauber aus Großbritannien – außerhalb der Mehrwertsteuerzone der EU – beschafft und im November 2017 nach Rumänien importiert. Laut Militärstaatsanwaltschaft sei der Transfer des Fluggeräts und die anschließende Nutzung ohne Durchführung der nötigen Zollformalitäten erfolgt, was dem Staat einen Schaden von rund 4,5 Millionen Lei eingebracht habe. Arafat weist die Anschuldigungen gegen ihn kategorisch zurück.