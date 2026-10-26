Anständige Mamaliga vs. Habenichtsmamaliga

Von: Carl Mohr, Suceava

Das Erscheinen des Bandes „Bucovina. Fals tratat de gastronomie si istorie politică“ („Bukowina. Falsche Abhandlung über Gastronomie und politische Geschichte“, Verlag Cartier, 2026, 363 Seiten, ISBN-13: 978-9975-86-937-9) von Mircea A. Diaconu stellt ein bemerkenswertes verlegerisches Ereignis für den rumänischen Kulturraum dar. Dem Autor gelingt eine im hiesigen anthropologischen Umfeld seltene Leistung: Er öffnet die Tür zur bukowinischen Küche nicht nur, um Rezepte zu präsentieren, sondern um, durch die dampfende Linse über Pfannen und Kesseln die geopolitischen und identitären Schichten einer tief fragmentierten Region zu entschlüsseln.



Diaconu demonstriert mit feiner kritischer Nuancierung, dass Gastronomie kein bloßes häusliches Detail ist, sondern eine direkte Fortsetzung der großen Geschichte, eine Speisen-Landkarte der Macht, des Zusammenlebens und des Widerstands angesichts der Expansionswellen, die diesen geschichtsträchtigen Flecken Erde geprägt haben.

Unter all den schmackhaften Betrachtungen des Bandes übt das Kapitel „O arheologie locală a mămăligii. Post-scriptum bucovinean“ („Eine lokale Archäologie der Mamaliga. Bukowinisches Postskriptum“) einen ganz eigenen Zauber aus. Hier steigt der Autor in die tiefsten Schichten des kollektiven Gedächtnisses hinab und verwandelt den banalen Maisbrei in einen echten kulturellen Netzknotenpunkt. Doch wie jede lebendige Archäologie, bleibt auch die Forschung von Mircea A. Diaconu eine Baustelle, die für persönliche Ausgrabungen offen steht. Beim Lesen seiner Reflexionen über die Mamaliga als gemeinsamen Nenner der bukowinischen Vielfalt kamen mir Bilder, Geschmäcker und vor allem sprachliche Spannungen aus meiner eigenen Kindheit wieder in den Sinn. Beim Durchblättern des Buches wurde mir klar, dass die von Diaconu rekonstruierte Archäologie des Maises aus einer subjektiven Perspektive durch Nuancen ergänzt werden kann, die der offiziellen Historiografie oder Soziologie oft entgehen, aber im Gedächtnis derer, die in den multiethnischen Häusern der Bukowina aufgewachsen sind, lebendig pulsieren.



Die Textur als kulturelle Demarkationslinie zwischen dem Brot des armen Mannes und dem mitteleuropäischen Pudding



Eine dieser wesentlichen Nuancen betrifft nicht nur die bloße Präsenz der Mamaliga auf dem Tisch, sondern ihre strukturelle Konsistenz als ethnischen Marker. Ich erinnere mich noch heute mit nostalgischer Klarheit an eine häusliche Szene, die ich bei einem Jugendfreund erlebte, der aus einer bukowinischen Mischfamilie stammte. Eines Tages wandte sich sein Vater, ein Rumäne, an die Mutter deutscher Abstammung mit einem Spruch von absolut soziologischem Hochgenuss: „Horch, Weib, mach mir eine anständige Mamaliga (o mămăligă gospodărească), nicht so eine Habenichtsmamaliga (o mămăligă de calici), wie sie die Deutschen essen!“



Hinter diesem scherzhaften Tadel verbirgt sich ein ganzer Kulturkodex, den Diaconus „Archäologie“ zwar erahnt, den aber das Alltagsleben greifbar zum Vorschein brachte. In der rumänischen Tradition musste eine echte Mamaliga fest und deftig sein; solide genug, um festlich auf das Holzbrett gestürzt und mit einem Faden in saubere, geometrische Scheiben geschnitten zu werden. Diese Mamaliga war kein bloßes Nahrungsmittel, sondern ein Gradmesser des sozialen Status: Eine dichte Textur verlangte viel Maismehl – ein Luxus, den sich ein echter, stolzer Bauer erlaubte, ohne damit zu geizen –, und erhebliche physische Kraft beim Rühren mit dem Rührholz im Kessel. Sie stillte den Hunger für mehrere Stunden, konnte mit aufs Feld genommen werden und ersetzte erfolgreich das fehlende Brot.



Dagegen neigten die deutschen Hausfrauen – deren Wurzeln oft nach Böhmen, in die Zips oder in die Pfalz führten – dazu, die Mamaliga viel weicher zu kochen, fast flüssig im Moment des Servierens. Für das Auge und den Stolz des rumänischen Bauern wurde diese fließende Textur sofort als eine Habenichtsmamaliga gedeutet – ein Zeichen von Mangel oder, schlimmer noch, von Geiz. In der lokalen Optik bedeutete mehr Wasser und weniger Maismehl zu nehmen, das Essen zu „strecken“, um eine künstliche Fülle vorzutäuschen.



Die kulinarische Realität sah jedoch ganz anders aus und entsprang einem Missverständnis des mitteleuropäischen Geschmacks. Für die deutschen Frauen in der Bukowina war der Mais kein Brotersatz, sondern ein Cousin ersten Grades des Milchgrießes, cremiger Puddings oder des üblicherweise als Sterz bekannten Breis. Sie kochten die Mamaliga nicht aus materieller Not so weich, sondern aus der kulturellen Gewohnheit heraus, warme Breispeisen mit dem Löffel zu essen, verfeinert mit Milch, Butter oder Schmetten (Sauerrahm), wodurch sie das Ganze in ein eher samtiges als robustes gastronomisches Erlebnis verwandelten.



Hier entsteht ein köstliches identitäres Paradoxon, das die politische Geschichte der Region deutlich unterstreicht: Während die deutschen Siedler in der ganzen Bukowina als das absolute Vorbild für Ordnung, Sauberkeit und technische „Gospodărie“ galten (mit eigenem Brunnen, Scheune und Stall), kehrten sich die Hierarchien vor dem Mamaliga-Kessel plötzlich um. In diesem Mikrokosmos der Küche wurde der Deutsche zum „Habenichts“ (calic), während der Rumäne seinen Status als großzügiger Haushaltsherr (gospodar) beanspruchte, der nabelschnurartig mit der goldenen Dichte des Maismehls verbunden war.

Die Ökonomie



des Tellers: „Essen, um zu leben“ und die subtilen Fusionen des ländlichen Luxus



Dieser ästhetische und strukturelle Bruch der Mamaliga führt uns direkt zu einer weiteren wesentlichen Beobachtung, die Mircea A. Diaconus Abhandlung wiederholt berührt: der tiefe Kontrast zwischen den Lebensphilosophien der bukowinischen Gemeinschaften, der sich getreu in ihrem kulinarischen Ethos widerspiegelt. Während der traditionelle rumänische Tisch von der Logik des Prunks, der festlichen Gastfreundschaft und eines stolzen hausherrlichen Bewusstseins beherrscht wird – wo man opulente Überfülle dem Risiko des Mangels vorzieht –, zeichnete sich die deutsche Gemeinschaft durch Mäßigung und eine tief verwurzelte Ressourcenökonomie aus; sie war wohl die kalkulierteste Ethnie im gesamten bukowinischen Mosaik.



Für die Bukowinadeutschen bewahrte der Akt der Nahrungsaufnahme eine puritanische, protestantisch oder katholisch-bäuerlich geprägte ethische Strenge, geleitet von einem grundlegenden pragmatischen Prinzip: „Man isst, um zu leben, man lebt nicht, um zu essen“. Das Essen musste effizient, kalorienreich und vor allem frei von jeglicher Form von Verschwendung sein. Diese strenge Disziplin manifestierte sich auch im Umgang mit der Habenichtsmamaliga: Die Reste des weichen Breis vom Abendessen wurden niemals weggeworfen; am nächsten Tag verwertete man sie wieder, indem man sie in Milch mit Zucker für die Kinder aufkochte oder, sauber in Stücke geschnitten, in etwas Schmalz anbriet, um so eine solide Grundlage für einen neuen Arbeitstag zu schaffen.



Ganz anders verhielt es sich beim rumänischen Bauern, für den die Mamaliga die Funktion eines bloßen Treibstoffs für die Arbeitskräfte überstieg; sie wurde zu einem Bindeglied in wahren Ritualen des saisonalen Genusses, die paradoxerweise Einfachheit mit Raffinesse verbanden. Ein beredtes Beispiel hierfür ist eine gastronomische Bizarrie, die auf einen Uneingeweihten absolut faszinierend wirkt: die Kombination von Walderdbeeren mit Schmetten, die traditionell mit heißer Mamaliga gegessen wurden. Für den Mitteleuropäer, der an kalte und klar strukturierte Desserts gewöhnt ist, mag die Vorstellung, süß-säuerliche Früchte und fetten Schmetten auf eine Unterlage aus salziger, dampfender Mamaliga zu betten, wie eine kulinarische Ketzerei erscheinen. Für den Rumänen in der Bukowina jedoch stellte diese Mischung den Höhepunkt einer frühsommerlichen Delikatesse dar – und tut es noch heute. Wir erleben hier eine Alchemie der thermischen und strukturellen Kontraste: Die Hitze der Mamaliga bringt den kalten Schmetten behutsam zum Schmelzen, welcher wiederum das wilde Aroma der Walderdbeeren umhüllt. Dadurch wird eine banale Ernte aus den bukowinischen Wäldern in einen unvergleichlichen ländlichen Luxus verwandelt.



In diesem Geist des einfallsreichen Überlebens und der ethnischen Fusion entstand auch die mit Kartoffeln versetzte Mamaliga, zusammen mit den verschiedenen Variationen geschichteter Speisen aus Mamaliga, Kartoffeln und Käse. Die Kartoffel, die am Ende des 18. Jahrhunderts als habsburgische behördliche Neuerung in die Bukowina eingeführt wurde, stand bei der einheimischen Bevölkerung zunächst unter Misstrauen. Dennoch adoptierte und domestizierte der rumänische Bauer sie auf die natürlichste Art und Weise, indem er sie organisch in die goldene Matrix des Maises integrierte. Die Mamaliga mit gestampften Kartoffeln wurde so zu einer zutiefst bukowinischen Spezialität – ein lebendiger Beweis dafür, wie eine Pflanze, die ursprünglich mit österreichischer bürokratischer Strenge assoziiert wurde, assimiliert und in ein Symbol des heimischen, weichen und sättigenden kulinarischen Komforts transformiert wurde.



Von der Geopolitik des Tellers zu den ideologischen Pflanzen: Herta Müller und die politische Botanik



Blickt man durch die Linse der politischen Geschichte zurück, die Mircea A. Diaconu mit so viel Genauigkeit vorschlägt, erhält dieser strukturelle und wirtschaftliche Disput um die Mamaliga eine fast metaphysische Dimension, wenn wir uns auf eine tiefe Intuition von Herta Müller beziehen. Die Nobelpreisträgerin, die die Mechanismen von Unterdrückung und Überleben im totalitären Raum analysierte, ließ in einer subtilen symbolischen Hierarchie durchblicken, dass Pflanzen oft die Keime politischer Systeme in sich tragen: Der Mais manifestiert sich als eine „kommunistische Pflanze“, während die Kartoffel eher einen „kapitalistischen“ Geist verbirgt.



Diese botanische Metapher funktioniert im Kontext unserer Analyse perfekt. Der Mais ist die Kultur des Kollektivs schlechthin, des unendlichen und gleichmachenden Feldes, in dem sich das Individuum leicht auflöst – ein Bild der Massenbildung, das die Agrardiktaturen von Chruschtschow bis Ceaușescu politisch bis zum Überdruss instrumentalisierten. Die daraus gewonnene Mamaliga war über Jahrzehnte hinweg der standardisierte Treibstoff für das Überleben am Existenzminimum; sie musste schnell, billig und in der Masse sättigen.



Im Gegengewicht dazu bleibt die Kartoffel eine zutiefst individualistische Pflanze, zurückgezogen und in der Erde verborgen, weitaus schwieriger von einem repressiven politischen Zentrum aus zu kontrollieren, zu zählen und zu planen. Die Kartoffel repräsentiert die Kultur des autarken Kleinbetriebs und wird in der Geschichte der Bukowina mit individuellem Pragmatismus, Subsistenzwirtschaft und der rigorosen Ordnung auf den Höfen der deutschen Siedler assoziiert.



Schlussfolgerung



Schließlich findet die „Archäologie“, die Mircea A. Diaconu in seiner gastronomischen Abhandlung vorschlägt, in diesen subjektiven Ergänzungen eine vollkommene Bestätigung ihrer Tiefe. Die feste, „hausherrliche“ (gospodărească) Mamaliga des Rumänen – zubereitet, um eine Großfamilie spektakulär zu sättigen und den Luxus der Walderdbeeren mit Schmetten zu zelebrieren – und die weiche, flüssige Mamaliga des Deutschen – gekocht mit mathematischer Rigorosität, minuziös eingeteilt und am nächsten Tag wiederverwertet, um jegliche Verschwendung zu vermeiden – waren nicht bloß zwei unterschiedliche technische Kochoptionen. Sie repräsentierten zwei völlig verschiedene Arten, Ressourcen, Zeit, Raum und das Überleben an sich wahrzunehmen.



Im Mamaliga-Kessel der Bukowina kochte nicht nur das Maismehl; hier verschmolzen auch ethnischer Stolz, Lebensphilosophien und, wie uns Herta Müller erinnert, die große politische Geschichte des vergangenen Jahrhunderts. Das Buch von Mircea A. Diaconu hat das immense Verdienst, uns diesen dampfenden Spiegel der Vergangenheit vorzuhalten, und lädt jeden von uns ein, weiter in der eigenen Erinnerung zu graben. Schließlich ist dies der Hauptgewinn des Bandes: dass diese neuartige Abhandlung nicht nur eine akademische Studie bleibt, sondern – wie es sich der Autor selbst wünscht – als ein wahrhaftes kulturelles Manifest wirkt.