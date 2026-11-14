Antisemitismus, KI-Propaganda und der Mordfall David Falik

Von: William Totok

Vor genau einem Jahrhundert, am 10. November 1926, hat der Extremist Nicolae Totu den jüdischen Schüler David Falik auf den Stufen des Gerichtsgebäudes von Czernowitz/Tschernowitz (damals das rumänische Cernăuți, heute das ukrainische Tscherniwzi) erschossen. Das geschah vor dem Hintergrund interethnischer Spannungen, die durch die harten und unnachgiebigen Rumänisierungsmaßnahmen im öffentlichen Leben durch Bukarest ausgelöst wurden. Zum Begräbnis Faliks versammelten sich damals an die 20.000 Menschen in stillem Protest gegen Antisemitismus. Die Behörden bagatellisierten allerdings das Verbrechen und die Gerichtsinstanz sprach den Mörder im Februar 1927 frei.



Totu wurde in der Folge eines der markanten Mitglieder der rumänischen Legionärsbewegung, kämpfte in Spanien an Seiten der faschistischen Truppen General Francos und wurde 1939 im Rahmen der Repressalien gegen die Legionärsbewegung durch Erschießung hingerichtet. Die Repressalien hatte König Carol II. angeordnet, nachdem Mitglieder der Legion des Erzengels Michael den damaligen Premierminister Armand Călinescu ermordet hatten. Heute bemüht sich die Propagandamaschinerie der Legionäre, Totu als antikommunistischen Märtyrer zu rehabilitieren, in der Rolle eines aktiven Antikommunisten – wobei einschließlich ein Fotoalbum mit KI-bearbeiteten Bildern genutzt wird.

Der Hergang der Ereignisse



Vor genau hundert Jahren, am 10. November 1926, ist der Czernowitzer jüdische Schüler David Falik (1906-1926) ermordet worden. Der Rechtsextremist Nicolae Totu (1906-1939), der in jener Zeit in der Christlichen Liga zur Nationalen Verteidigung (rumänisches Kürzel: LANC) aktiv war, schoss auf Falik mit einem Revolver und verletzte ihn tödlich. Das Ganze geschah auf den Stufen des Amtsgerichts von Czernowitz. David Falik (manchmal wird der Name auch Dawid Fallik geschrieben) starb infolge dieses Attentats, das Nicolae Totu (in den ersten Presseberichten jener Zeit wurde der Name auch als Nicolae Tăutu geschrieben) verübt hatte.



Falik war auf dem Weg zu einem Prozess, den man ihm – und weiteren Schülern – angehängt hatte wegen „Aggression gegen mehrere rumänische Professoren“. Dieser Konflikt war ausgebrochen als Folge einer Reifeprüfung/Bakkalaureatsprüfung jenes Jahres im bukowinischen Czernowitz, bei der die Mehrheit der minderheitlichen Schüler bei der Rumänischprüfung durchgefallen waren, weil Lehrer ihnen eine ungenügende („schwache“) Kenntnis des Rumänischen bescheinigten.



Nach der Gründung Großrumäniens wurden seitens Bukarest eine Reihe strenger und harter administrativer Maßnahmen eingeführt, durch welche der Prozess der nationalen Homogenisierung beschleunigt werden sollte. Derlei Maßnahmen riefen Gegenreaktionen, interethnische Spannungen und Gewalttätigkeiten zwischen den Ethnien und der neuen Mehrheit hervor. In der Bukowina lebten damals sowohl viele deutschsprachige Juden, an Seiten auch anderer, etwa deutsch- und ukrainischsprachiger Minderheitler. Der Sprachkonflikt erreichte seinen Höhepunkt in einem Zusammenstoß, bei dem vor allem die antisemitischen Parteigänger von A.C. Cuza, des LANC-Parteichefs, zu den radikalsten Anhängern der strikten Rumänisierungsregeln für die angeschlossenen Gebiete Großrumäniens wurden. Nach Czernowitz schickte Bukarest 1926 externe Prüfer, die für ihren starren Nationalismus bekannt waren. Die Lyzeaner der Absolventengeneration des Jahres 1926 – unter ihnen auch David Falik – fühlten sich in der Folge ungerecht behandelt und warfen den Behörden gezielte und demonstrative Diskriminierung vor. Sie protestierten in aller Öffentlichkeit. Im Anschluss da- ran wurden die hauptsächlich jüdischen Protestler von den rumänischen Behörden beschuldigt, dass sie sich während der Proteste gegen einige rumänische Professoren aggressiv verhalten hätten. Etwa 20 der Protestierenden – unter ihnen auch David Falik – wurden gerichtlich belangt. Die ultranationalistische Presse begrüßte den Prozess als „nationale rumänische Aktion gegen das Judentum“ (so nachzulesen beispiels-weise in der Zeitung der Cuza-Anhänger, „Voința Poporului”/ „Volkswille“/ „Wille des Volkes“, eine Zeitung, die im Zeitungskopf das Hakenkreuz hatte.



20.000 Trauergäste – stillschweigende Missbilligung



Nicolae Totu war zu jener Zeit Student in Jassy/Iași. Er erschoss Falik aus kurzer Entfernung. David Falik starb zwei Tage später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Vorfall rief einen wahren antisemitischen Sturm in den Medien der Zeit hervor. Zum Begräbnis von David Falik waren andrerseits etwa 20.000 Trauergäste erschienen (siehe dazu Mariana Hausleitner in ihrem Buch, das in diesem Frühjahr in Deutschland erschien – „Bukowina. Eine europäische Vielvölkerregion“, verlegt vom Deutschen Kulturforum östliches Europa. Reihe Potsdamer Bibliothek östliches Europa – Geschichte, Potsdam 2026). Die demokratischen Medien der Zeit sahen in diesem Begräbnis und der Massenanteilnahme am Tod David Faliks den stillschweigenden Protest der Bevölkerung gegen Antisemitismus und Xenophobie.

Einer der jüdischen Abgeordneten im rumänischen Parlament, Mayer Ebner, beschuldigte in seiner Rede vor den versammelten Abgeordneten die Behörden, die antisemitische Agitation der Extremisten wohlwollend zu dulden, gar zu ermutigen. Ebner beschrieb Totu als willigen Ausführer/Handlanger einer Ideologie des Hasses. Der Innenminister Rumäniens, der ultranationalistische und faschistische Dichter Octavian Goga, bagatellisierte die gewalttätigen Aktionen der jungen radikalisierten Rumänen und katalogisierte den Mord von Czernowitz, das Attentat Totus, als „individuelle Ver(w)irrung eines Jünglings“. Diese Tat, sagte Goga im Weiteren, sollte nicht verallgemeinert und verwechselt werden als „etwas Bestimmendes für die Seele der gesamten universitären rumänischen Jugend“, die er selbst, der Innenminister, für „grundlegend ehrlich“ halte.



Solidarisch mit dem verhafteten Mörder



Dass Totu trotzdem verhaftet und der Justiz überantwortet wurde, weckte eine Welle der Solidarität mit dem Mörder. Totu verteidigte sich vor Gericht, indem er behauptete, aus nationalistischen Gründen und aus Rache gehandelt zu haben, da er der Überzeugung sei, dass die jüdische Minderheit das rumänische Nationalgefühl beleidige. Den auslösenden Impuls für seine Tat hätten antirumänische Losungen ausgelöst, die er auf einem öffentlichen Klosett in Czernowitz wahrgenommen habe. Letztendlich sprach ihn das Gericht im Februar 1927 von jeder Schuld frei.



Im selben Jahr, am 24. Juni, gründete Corneliu Zelea-Codreanu die Legion des Erzengels Michael, deren Mitglied Nicolae Totu wurde. Im November 1936 verließ Totu Rumänien in Richtung Spanien, gemeinsam mit einer Gruppe von Mitgliedern der Legion, um am spanischen Bürgerkrieg an Seiten der faschistischen Truppen Francos teilzunehmen. Nachdem die Legionäre Moța und Marin am 13. Januar 1937 in den Kämpfen den Tod fanden, verließen alle anderen Legionäre dieser Gruppe Spanien und kehrten nach Rumänien zurück. (Moța und Marin gelten bis heute als Blutzeugen und werden als Märtyrer der Bewegung in Kreisen und Publikationen der Neolegionäre verehrt. Der inzwischen von der Rumänischen Orthodoxen Kirche heiliggesprochene Dumitru Stăniloae forderte bereits Anfang der 1990er Jahre die Heiligsprechung der im spanischen Bürgerkrieg gefallenen Legionäre Moța und Marin.)



In Rumänien intensivierte die Legion der Erzengels Michael gegen Ende des Jahrzehnts 1930-40 ihre terroristischen Aktionen, die schließlich in der Ermordung des Premierministers Armand Călinescu gipfelten. Das geschah am 21. September 1939. Daraufhin gab König Carol II. den Befehl aus, die Legionäre („Gardisten“) einzusperren und in Lagern zu isolieren. Unter diesen Gardisten befand sich auch Nicolae Totu, der im Lager von Râmnicu Sărat landete. Totu wurde erschossen, wie viele andere Legionäre auch, nachdem Carol II. jene landesweite Repression angeordnet hatte.



Nicolae Totu in der Hagiografie der Legionäre



In den hagiographischen Schriften und in der Memorialistik der Legionäre wird Totu konsequent als antikommunistischer Kämpfer dargestellt, als großer Patriot und als Märtyrer des Rumänentums.

1983 erschien im Dacia-Verlag, im spanischen Madrid, der den in Spanien im Exil lebenden Legionären nahesteht, Totus nationalistisch gefärbter historischer Roman, „Căpitanul Andrei“/„Der Hauptmann Andrei“, in dessen Einführung zu lesen ist, dass der Roman 1939 geschrieben wurde, während Totus Haftaufenthalt in Râmnicu Sărat. In diesem Jahr, 2026, erschien ein Fotoalbum unter dem Titel „Restituiri. Din arhiva Nicolae Totu“/“Rückerstattungen. Aus dem Archiv Nicolae Totu“, verlegt im „Libertatea“-Verlag aus Jacksonville (Florida / SUA). Das Album wird über die Plattform der Legionäre, betitelt „Mișcarea“/„Die Bewegung“, verbreitet. Die Fotografien wurden von Totus Frau Vera gesammelt und ausgewählt und den Legionären anvertraut, die nach der Legionärsrebellion von 1941 nach Nazi-Deutschland geflüchtet waren. Kopien dieser Fotos zirkulierten auch schon früher, seit mindestens drei Jahrzehnten, auf den unterschiedlichsten Internet-Seiten der Legionäre. In dem heuer veröffentlichten Album sind die Fotos digital und mit Hilfe von KI überarbeitet, was ihnen eine erhöhte graphische Attraktivität verleiht. Dadurch ist auch die Kraft ihrer propagandistischen Wirkung gesteigert worden. Es geht schließlich um eine Restaurierung und Aktualisierung der Ideologie der Legionäre.



Der Beitrag erschien zuerst in rumänischer Sprache bei Radio France International (RFI). Er wurde vom Autor der ADZ zur Verfügung gestellt und von Werner Kremm übersetzt.