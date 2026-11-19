Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Aufgrund des Personalmangels haben im ersten Halbjahr mehr als 500 Arbeitgeber im Kreis Kronstadt/Brașov Anträge für rund 5200 Arbeiter aus Nicht-EU-Staaten gestellt. Die Daten der Kreisagentur für Beschäftigung (AJOFM) zeigen, dass Unternehmen im Kreis weiterhin in großem Umfang Arbeitskräfte aus Nepal, Sri Lanka, Indien und Bangladesch rekrutieren. Gesucht werden vor allem ungelernte Bauarbeiter, Kellner, Geschirrspüler, Lagerarbeiter sowie Mitarbeiter für Kurierdienste. Letztere sind in vergangener Zeit sehr gefragt.

Rumänien beschäftigt immer mehr ausländische Arbeitskräfte aus Asien. Nach Angaben des Generalinspektorats für Immigration (IGI) lebten Anfang Juli dieses Jahres insgesamt 242.569 ausländische Staatsangehörige mit gültigem Aufenthaltsrecht in Rumänien. Davon verfügten 161.203 Personen über ein Aufenthaltsrecht zum Zweck der Erwerbstätigkeit. Laut IGI stammt die Mehrheit der zugewanderten Arbeitskräfte aus asiatischen Ländern wie Nepal, Sri Lanka, Indien, Bangladesch und Pakistan.

Asiatische Arbeitskräfte, die in Rumänien tätig sind, erhalten oft Arbeitsverträge mit einer Laufzeit von ein bis zwei Jahren. Ein Teil der Arbeiter kehrt nach Ablauf des Vertrags in die Heimat zurück, viele verlängern aber ihre Verträge oder wechseln zu einem anderen Unternehmen.