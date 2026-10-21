ASTRA-Filmfestival hat begonnen

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Am Samstag, den 17. Oktober, hat in Hermannstadt/Sibiu das 33. ASTRA-Filmfestival begonnen. Das beliebte Dokumentarfestival hat dies-mal mehr als 200 Filme und Veranstaltungen im Programm: Neben den Filmvorführungen an mehreren Orten der Stadt werden Gespräche mit Filmschaffenden geboten.



Die Themen im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals sind „Krieg“, „künstliche Intelligenz“, „transgenerationale Traumata“, „Zivilgesellschaft“ und „Beziehung zwischen Vätern und Söhnen“. Der Filmwettbewerb umfasst die Sektionen „Rumänien“, „Mittel- und Osteuropa“, „Neue Stimmen des Dokumentarfilms“ sowie „DocSchool“. Für Kinder und Jugendliche gibt es das Mini-Festival „Astra Film Junior“. Das Festivalprogramm geht bis einschließlich Sonntag, den 25. Oktober.



Ein Ticket für eine Filmvorführung oder eine Podiumsdiskussion kostet 25 Lei, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Rentner zahlen 15 Lei. Mit dem ASTRA-Festival-Pass können zehn Veranstaltungen für 200 Lei besucht werden; der Pass ist übertragbar. Alle Informationen zum Festival sind zu finden unter astrafilm.ro.