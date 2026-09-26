Atlas-Haus in Sathmar wird renoviert

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Die lang erwartete Sanierung des historischen Atlas-Hauses in Sathmar/Satu Mare hat begonnen. Als erster sichtbarer Schritt wurden Gerüste an der Fassade des Gebäudes aufgestellt. Das in Privatbesitz befindliche historische Gebäude soll nach Jahren des Verfalls umfassend saniert werden. In den vergangenen Tagen wurden an der markanten Fassade die ersten Gerüste errichtet.



Über den Beginn der Arbeiten informierte auch der Bürgermeister von Sathmar/Satu Mare, Kereskényi Gábor, in den sozialen Medien. Das Atlas-Haus, eine der architektonischen Besonderheiten der Stadt, könne nun „wiedergeboren“ werden, schrieb der Bürgermeister und gratulierte den Investoren zum Beginn der Sanierung.



Die Renovierung war dringend notwendig. Der Zustand des Gebäudes hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Mehrfach waren größere Putzstücke von der Fassade gefallen, weshalb Einheiten der Katastrophenschutzinspektion des Kreises Sathmar zum Gebäude gerufen werden mussten. Während der Einsätze wurde der Bereich teilweise abgesperrt.



Auch an anderen Teilen des Gebäudes waren deutliche Schäden festgestellt worden. Neben der Fassade und dem Mauerwerk waren Berichten zufolge auch die Dachkonstruktion und mehrere Decken in schlechtem Zustand. Erschwert wurde die Sanierung dadurch, dass sich das Gebäude im Besitz mehrerer Eigentümer befindet. Einige von ihnen waren inzwischen weggezogen, während mehrere Wohnungen längere Zeit leer standen.



In der ersten Phase der Arbeiten sollen die Fassade und das Dach erneuert werden. Anschließend ist die Modernisierung der Innenräume und Wohnungen vorgesehen. Neben den notwendigen baulichen Maßnahmen sollen auch die charakteristischen dekorativen Elemente des Gebäudes restauriert werden.



Das Atlas-Haus gehört zum architektonischen Erbe von Sathmar. Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Mietpalast zeichnet sich durch seine reich verzierte Fassade aus. Besonders auffällig sind die monumentalen Atlasfiguren, Friese, Masken und Balkone. Auch Elemente des Jugendstils sind in der Architektur des Gebäudes zu erkennen.



Mit der nun begonnenen Sanierung soll somit nicht nur ein stark beschädigtes historisches Gebäude instand gesetzt werden. Ziel ist auch, ein prägendes Element des Stadtbildes zu erhalten und einem der auffälligsten Gebäude Sathmar neues Leben zu geben.