Auch diese Woche mit dem Rad in die Schulerau

Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Radfahrer haben auch in dieser Woche noch Gelegenheit, mit dem Bus Nr. 20 in die Schulerau/Poiana Brașov zu fahren. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, bleiben die Fahrradtransportanhänger aufgrund der Schulferien noch bis Sonntag, dem 1. November, an den Bussen im Einsatz. Danach werden die Anhänger abmontiert. Auch der Bikepark Postăvarul schließt, damit die Vorbereitungen auf die Wintersaison beginnen können. Die Strecke „Monkey Business“ ist bereits gesperrt, da auf der Skipiste Subteleferic Arbeiten zur Vorbereitung auf das Europäische Olympische Winter-Jugendfestival (FOTE) 2027 durchgeführt werden.