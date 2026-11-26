Von: Christa Richter

Cristian Sencovici ist waschechter Rumäne. Trotzdem pflegt er enge Kontakte in die deutschen Gemeinschaften in Bukarest und Hermannstadt/Sibiu. Der Bauingeniur für Brücken und Straßen, Übersetzer, begeisterte Wanderer und Hobbyfotograf hat im Bukarester Schillerhaus sowie in Deutschland mehrmals vorgetragen und Fotos ausgestellt. Außerdem war er an Kulturund Dokumentationsprojekten zu siebenbürgischen Kirchenburgen beteiligt. Er übersetzt Texte und Bücher vom Deutschen ins Rumänische, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Journalistin Christa Richter, darunter Kinderbücher sowie historisch-sportliche Werke. Dies alles verdankt Cristian Sencovici dem Besuch der deutschen Schule, des heutigen Goethe-Kollegs in Bukarest. Christa Richter befragt ihn für die ADZ nach seinen Erinnerungen an diese Zeit.



Cristian, für dich war der 23. November 2026 ein besonderer Tag: in Bukarest wurde das 275. Bestehen der deutsche Schule (Anm. d. Red.: als Schule der deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde gegründet, heute staatlich) in der rumänischen Hauptstadt gefeiert. Das betraf auch dich persönlich, denn du hast die Evangelische Schule in Bukarest absolviert. Wie kam man damals als waschechter Rumäne in eine deutschsprachige Schule in der rumänischen Landeshauptstadt?



1941 war das Jahr, mich in die Schule einzuschreiben. Da war meine Mutter der Meinung, es wäre gut, eine Schule für Fremdsprachen zu besuchen, um auch eine andere Sprache zu erlernen. Damals gab es in Bukarest französische und deutsche Schulen dieser Art. Für Französisch gab es zwei Mädchenschulen – damals waren Mädchen- und Knabenschulen getrennt, erst später wurden sie vereinigt –, und für Deutsch gab es deren vier: drei Knaben- und eine Mädchenschule. Von den drei Knabenschulen waren zwei der katholischen Kirche unterstellt und die dritte war eine evangelische Schule, neben der lutherischen Kirche gelegen. Auch die Mädchenschule war evangelisch.

So entschied das Schicksal, dass ich in eine Sonderklasse der Evangelische Schule für rumänische Kinder gelangte, die alle kein Wort Deutsch konnten. Es vergingen drei Jahre bis 1944, dann kam der Schock: Nach dem 23. August wurden alle vier deutschen Schulen aufgelöst! Ich musste in die rumänische Schule meines Wohnviertels überwechseln. Nach einem Monat bestellte die Lehrerin meine Mutter in die Schule und fragte: „Wo hat dieser Junge so gut Rumänisch gelernt, er spricht es besser als meine Kinder nach vier rumänischen Schuljahren?“ Meine Mutter antwortete einfach: „In der Evangelischen Schule in Bukarest!“. Zwei Jahre später, also 1946, wurde die Evangelische Schule wieder eröffnet und ich bin sofort zurückgegangen. Diesmal war es eine gemischte Schule mit Mädchen und Jungen. Die anderen vier Schulen – darunter die französischen und katholischen Schuleinrichtungen – wurden nicht mehr wiedereröffnet.

Es ging dann weiter bis 1948, als in Bukarest nur ein Gymnasium pro Sektor (liceu teoretic) geblieben ist, während alle anderen in „Technische Schulen“ umgewandelt wurden. Aus meiner Schule ist eine Technische Wirtschaftsschule geworden, wofür ich kein Interesse hatte. Die nächsten vier Jahre habe ich in rumänischer Sprache eine technische Schule für Eisenbahnwesen besucht.



Eine gute Schule braucht gute Erzieher. An welche Lehrer kannst du dich noch erinnern und warum? Wer waren deine Kollegen?



Mein erster Lehrer, Herr Höchsmann, war ein besonderer Pädagoge und ich verwende auch heute noch u.a. seine Tricks im Rechnen. Aus dem Gymnasium kann ich mich auch heute noch an Herrn Dr. Vogel, den Naturkundelehrer, an Frau Dr. Jost, die Mathematiklehrerin und Frau Dr. Henning in Geschichte erinnern, die mich mit ihrem Wissen sehr beeindruckt haben. Darüber habe ich mir erst Jahre später Rechenschaft gegeben.

In der Grundschule waren meine Kollegen ausschließlich rumänische Kinder, die sich nach der Unterbrechung 1944-1946 verstreut haben und nicht vollzählig zurückgekommen sind.

Im Gymnasium lernten deutsche und rumänische Schüler zusammen, und an einige kann ich mich noch gut erinnern. So an Helmut Pilder, der später Pfarrer geworden und ausgewandert ist. Der andere hieß Richard Groner, wurde Elektrotechniker und hat lange Zeit in Bukarest gelebt. Beide waren Deutsche.



Wann merkt man, dass einem eine Fremdsprache nicht mehr fremd klingt und man sie problemlos verwenden kann?



In der Schule habe ich dieses Gefühl auf keinen Fall gehabt, ich habe auch nie darüber nachgedacht. Später, als ich weniger Kontakt mit der deutschen Sprache hatte und in einem Gespräch nach Wörtern suchte, habe ich folgendes entdeckt: In den letzten zwei Jahren in der deutschen Schule habe ich meine Hausaufgaben direkt deutsch gedacht, ich musste nicht mehr aus dem Rumänischen übersetzen. Heute versuche ich, wieder dieses Niveau zu erreichen, aber es ist nicht einfach.



Wie haben deine Deutschkenntnisse dir weitergeholfen und dein Leben und Wirken beeinflusst?



Nach fünf Jahren Unterbrechung habe ich bei der Aufnahmeprüfung an die Hochschule für Eisenbahnwesen im Fach Physik meine Kenntnisse aus der deutschen Schule erfolgreich verwendet. Desgleichen später in meinem Beruf als Brückenbauingenieur. Als Übersetzer konnte ich vielen Fachleuten und Historikern weiterhelfen, im kulturellen Bereich bei Symposien und Ausstellungen problemlos teilnehmen, mit Dokumentation über die Sachsengeschichte Wissen vermitteln. Das Übersetzen von Kinderbüchern macht mir viel Spaß und für mein Hobby Fotografie besitze ich eine reiche Fachliteratur in deutscher Sprache.

Heute, 85 Jahre nach meiner erster Begegnung mit der deutschen Sprache, kann ich beruhigt sagen, dass die Initiative meiner Mutter eine ausgezeichnete Idee war und ich ihr und dieser Schule dafür sehr dankbar bin!