Auf der Suche nach dem Weg ins Berufsleben

Von: Șerban Căpățână

Kurz vor Beginn ist die Aula der Internationalen Deutschen Schule Bukarest (iDSBU) fast komplett besetzt. Auf dem Programm steht die Studien- und Berufsmesse 2026. Mehr als 45 Hochschulen, neun teilnehmende Schulen, zahlreiche Unternehmen und Institutionen sind am 2. Oktober am iDSBU-Campus im Norden Bukarests anwesend. Für die Schüler der iDSBU und der anderen eingeladenen internationalen und deutschsprachigen Schulen aus Bukarest bedeutet das vor allem eines: viele Möglichkeiten, sich zu informieren, was nach dem Abitur kommen könnte.

Nach der Begrüßung durch den Schulleiter und Vertreter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) beginnt das Programm. Bis zum Nachmittag folgen Vorträge, Workshops und Gespräche an den Ständen.



Die ersten beiden Veranstaltungsblöcke finden am Vormittag statt. Die Universität Koblenz spricht über kulturelle Vielfalt im Studienalltag, die Universität Bukarest stellt unter dem Titel „Deutschland trifft Rumänien“ Business- und Studienmöglichkeiten vor. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus gibt Einblicke in ihre Hochschule.



Für Schüler, die sich ein Studium in Deutschland vorstellen können, aber nicht unbedingt sofort umziehen möchten, bietet die Fern-Universität in Hagen eine interessante Alternative. Vorgestellt wird ein ortsunabhängiges Studium in deutscher Sprache.



Um aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und die Berufswahl geht es bei Frau Förster-Metz. Die Universität Bayreuth versucht, den Studienalltag greifbar zu machen. „Campus, WG, Vorlesung“ heißt der Workshop. Und die Universität Nürnberg beschäftigt sich mit einer Frage, die für die Generation der heutigen Schüler zunehmend relevant wird: Welchen Nutzen hat Philosophie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz?



Auf der Plaza wird es konkret



Ab 11 Uhr verlagert sich das Geschehen auf die Plaza, den großen Gemeinschaftshof am Campus. Dort stehen die Vertreter der Hochschulen und Unternehmen für Gespräche zur Verfügung. Es geht um Studiengänge, Praktika, Ausbildung und Berufseinstieg. Gleichzeitig werden in der Aula weitere Hochschulen online zugeschaltet: die Universität Wien, die Freie Universität Berlin, die Technische Hochschule Köln, die HTWK Leipzig und die Universität des Saarlandes.



Auch Unternehmen und Organisationen sind vertreten. Für die Jugendlichen gibt es damit Gelegenheit, neben dem klassischen Studium auch andere Wege kennenzulernen.



Das Angebot ist entsprechend dicht. Zwischen 9 und 11 Uhr laufen die verschiedenen Vorträge und Workshops parallel. Wer sich für eine bestimmte Hochschule oder ein bestimmtes Thema interessiert, muss sich jetzt entscheiden. Ab 11 Uhr können die Schüler dann bis 15 Uhr die Stände auf der Plaza besuchen und auch einige Köstlichkeiten vom Grill genießen.



Auch das Online-Programm ist über den Tag verteilt. Um 11 Uhr stellt sich die Universität Wien vor, danach die Freie Universität Berlin. Um 12.30 Uhr ist die Technische Hochschule Köln an der Reihe, um 13.15 Uhr die HTWK Leipzig und um 14 Uhr die Universität des Saarlandes.



Was die Schüler wissen wollen



Was die Jugendlichen tatsächlich interessiert, wird vor allem an den Ständen deutlich. Der Vertreter der Universität Magdeburg, die unter anderem für ihre MINT-Fächer bekannt ist (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), berichtet von Schülern, die bereits ziemlich genau wissen, was sie suchen. Einige fragen nach Medizin, andere nach Mathematik. „Haben Sie das? Haben Sie dies?“, fasst er die Gespräche zusammen.



Daneben gibt es sehr konkrete Fragen zum Leben am Studienort: Wie teuer ist die Stadt? Wie weit ist es bis Berlin? Wie sind die Labore ausgestattet? Welche Unternehmen gibt es in der Region und wo kann man ein Praktikum machen? Die Fragen betreffen damit nicht nur das Studienfach, sondern auch das Leben während des Studiums und die Zeit danach.



Am Stand der Hochschule Nordhausen geht es dagegen häufig um Social-Media-Marketing. Nach Einschätzung der dortigen Vertreter wissen viele Jugendliche noch nicht, in welche berufliche Richtung sie später gehen möchten. Gerade für diese Schüler sei es wichtig, verschiedene Möglichkeiten kennenzulernen und zu erfahren, welche Perspektiven ein Studium in Deutschland eröffnen kann, erklärt die Vertreterin der Hochschule. An diesem Tag seien viele gute Gespräche zustande gekommen.



Die Gespräche an den Ständen zeigen dabei ein gemischtes Bild. Manche Schüler kommen bereits mit konkreten Vorstellungen, andere nutzen die Gelegenheit, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Fragen: vom Studienfach über die Kosten am Studienort bis hin zu Praktikumsmöglichkeiten und späteren Berufschancen.



Zum Programm gehören außerdem Angebote zur beruflichen Orientierung. Ernst & Young spricht über „Jobs of the future“, EF Education First informiert über Auslandsaufenthalte. Damit kommen neben Hochschulen auch Unternehmen und Organisationen mit den Schülern ins Gespräch.



Nicht nur klassische Berufswege



Ein alternatives Berufsbild stellt Anca Botărașu vor. Sie leitet eine Galerie für zeitgenössische Kunst und erzählt den Jugendlichen von ihrer Arbeit. Für Schüler, die sich für Kunst, Kultur oder Management interessieren, ist das eine eher ungewöhnliche Möglichkeit, einen Beruf kennenzulernen, der im normalen Schulalltag kaum vorkommt.



Impulse für die Zukunft



„Wir haben von der ersten Messe im letzten Jahr gelernt und konnten die diesjährige Messe ausbauen“, erklärt iDSBU-Schulleiter Martin Nickels. „Eine solche Messe hat die Funktion, dass die Schülerinnen und Schüler einen Einblick bekommen und die Reichhaltigkeit, bzw. die Möglichkeiten für die Zukunft kennenlernen“, fügt er hinzu. Für nächstes Jahr erhofft er sich eine zweitägige Messe, vielleicht auch in das Wochenende hinein, um auch Schülern anderer Schulen sowie Eltern die Möglichkeit zu bieten, das Ausbildungsangebot in Deutschland kennenzulernen.



Eine weitere Anregung für die nächste Veranstaltung betrifft die Vorbereitung. Hochschulen könnten bereits vor der Messe kurze Online-Treffen anbieten und sich und ihre Studienangebote vorstellen. Die Schüler könnten dann mit konkreteren Fragen an die Stände kommen, statt sich erst am Messetag einen Überblick verschaffen zu müssen. Auch würden sich die Schüler die Anwesenheit von Studierenden wünschen, die ihre praktische Erfahrung vor Ort teilen könnten. Oder aber Workshops und Frage-Antwort-Sitzungen, bei denen sie ihre Fragen zu einem Studium in Deutschland oder Praktikum ausdrücken und die Antworten gleich erhalten können. Auch sollte es mehr Möglichkeiten für ein Praktikum in Rumänien bei einem der anwesenden Unternehmen geben, wünschen sich die Schüler.



Für die teilnehmenden Jugendlichen ist die Entscheidung nach dem Abitur ohnehin nicht ganz einfach. Sie bewegen sich zwischen dem rumänischen und dem deutschen Bildungssystem. Ein Studium in Rumänien kommt für viele ebenso infrage wie in Deutschland oder Österreich. Daneben gibt es auch digitale Studienangebote.



Gerade deshalb ist der direkte Kontakt wichtig. Ein Gespräch am Stand kann eine Information aus dem Prospekt ergänzen, eine Frage klären oder auf eine Möglichkeit aufmerksam machen, die bisher nicht bekannt war.



Am Ende der Messe bleibt vor allem die große Auswahl an Möglichkeiten: Hochschulen in Deutschland und Österreich, ein Studium von zu Hause aus, Praktika, Auslandserfahrungen und ganz unterschiedliche Berufsfelder. Für die an der Messe teilnehmenden Schüler heißt es nun, aus diesen Informationen das herauszufiltern, was zu den eigenen Vorstellungen passt.