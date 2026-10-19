AUR-Politiker erhält seltsame Drohung

Bukarest (ADZ) – Marius Lulea, Mitgründer der Partei AUR, hat am Sonntag die Polizei eingeschaltet, nachdem Unbekannte einen Schweinskopf vor seinem Hauseingang in der Gemeinde Otopeni nahe Bukarest abgelegt hatten. Er wertet die Tat als Morddrohung und sorgt sich um die Sicherheit seiner Frau und seiner fünf Kinder. Die Polizei ermittelt. „Niemand darf wegen seiner Ansichten eingeschüchtert werden, und die Meinungsfreiheit ist nicht verhandelbar“, sagte Lulea dem Nachrichtenportal G4Media. Laut der Polizei des Kreises Ilfov meldete er auch einen Vorfall wenige Tage zuvor. Damals habe er in der Nähe seines Hauses ein Plakat mit einer bedrohlichen Figur entdeckt. Ähnliche Aufkleber wurden laut Lulea gegen Kritiker von AUR-Chef George Simion eingesetzt. Zwischen Lulea und der Parteiführung schwelt seit Monaten ein öffentlicher Konflikt. Simion deutete die Vorfälle anders. Die AUR werde auch nach „Schlagzeilen, Inszenierungen und Schweineköpfen“ nicht nach Auftrag abstimmen, schrieb er am Sonntagabend auf Facebook.