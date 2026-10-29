AUR schickt Piperea ins Rennen für die Haupstadt

Bukarest (ADZ) – Parteien entscheiden sich in der Regel erst kurz vor den Wahlen, wen sie als Kandidaten aufstellen. Die rechtspopulistische AUR hat sich jedoch schon rund zwei Jahre im Vorhinein auf den Europaabgeordneten und Rechtsanwalt Gheorghe Piperea als Kandidaten für die Wahl des Oberbürgermeisters von Bukarest festgelegt. Simion erklärte, dass die Partei in den kommenden Monaten auch ihre Kandidaten für weitere wichtige Ämter in der Kommunalverwaltung vorstellen werde. Laut AUR-Chef Simion, der den Beschluss als Entscheidung des Vorstands darlegte, soll es nicht bei dieser Nominierung bleiben: „In den kommenden Wochen und Monaten werden wir in allen größeren Städten und für die Vorsitzendenposten sämtlicher Kreisräte unsere künftigen Kandidaten präsentieren“, sagte er.



Piperea erklärte seinerseits, dass die Bekanntgabe seiner Kandidatur knapp zwei Jahre vor der Wahl Zeit für Debatten und die Ausarbeitung eines Verwaltungsprogramms für die Hauptstadt lasse. Der Europaabgeordnete betonte, dass er in dieser Zeit besser bekannt werden wolle. Er sei im Übrigen wie „ein offenes Buch“ und sein berufliches Leben transparent: Alles, was man über ihn in Erfahrung bringen wolle, stehe im Internet, erklärte er.