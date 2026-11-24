Bukarest (ADZ) – Die AUR hat in einem eigenen Bericht zur Annullierung der Präsidentschaftswahl 2024 ihre Bewertung der damaligen Ereignisse dargestellt. Die Partei weist die Existenz einer russischen Einmischung und den Vorwurf einer intransparenten Finanzierung der Wahlkampagne von Călin Georgescu zurück. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Annullierung aufgrund der Verzerrung der Ergebnisse zugunsten Georgescus wird als Machtanmaßung bewertet. Das Dokument ist von der AUR-Abgeordneten Laura Gherasim unterzeichnet, die den Vorsitz im Unterhaus-Ausschuss für die Untersuchung von Missbrauchsfällen führt.



Allerdings wurde der Bericht nicht von den Mitgliedern verabschiedet. Die Verfasserin, die im Alleingang handelt, stellt ausdrücklich klar, dass sie das 432 Seiten umfassende Dokument „in meiner Eigenschaft als Vorsitzende der Kommission verantwortet, ohne damit die Beratungen im Ausschuss zu ersetzen oder den Standpunkt der Mitglieder vorwegzunehmen“. Aus den im Bericht aufgeführten Daten geht zudem hervor, dass die Ausschussmitglieder am 4. Februar 2026 die Einsetzung einer Unterkommission zur Untersuchung des Sachverhalts mit elf Gegenstimmen und lediglich drei Ja-Stimmen abgelehnt hatten.