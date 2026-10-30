AUR wirbt für Rückhalt auch bei Botschaften

Bukarest (ADZ) – Die Führung der rechtpopulistischen Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen eine Reihe bilateraler Treffen mit diplomatischen Vertretern wichtiger Staaten sowie mit dem tschechischen Außenminister Petr Macinka geführt. Bei den Gesprächen ging es nach dem Wortlaut einer Pressemitteilung der AUR um „den Stand der bilateralen Beziehungen zwischen Rumänien und den jeweiligen Staaten“. Bei der Diskussion um die Lage der Demokratie und des Rechtsstaats brachte die AUR offenbar ihre Kernanliegen vor: die Annullierung der Präsidentschaftswahlen, den Fall Călin Georgescu und die Weigerung, vorgezogene Neuwahlen anzusetzen. Zu den Partnern gehörten die Botschafter Chinas, Indiens, der Türkei, Pakistans und Ägyptens, Argentiniens, Bulgariens und der USA. Nach Angaben der Partei weigerte sich die Vertretung der Europäischen Kommission in Rumänien „trotz wiederholter Bemühungen der AUR-Führung“, auf Gesprächsanfragen zu reagieren. Der internationale Dialog dürfe jedoch nicht von den politischen Präferenzen einzelner Bürokraten abhängig gemacht werden, so die Pressemitteilung aus der AUR-Zentrale.