Ausbau einer Bergstraße im Osten des Kreises Temesch

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Modernisierung der Kreisstraße DJ 684 im Osten des Kreises Temesch/Timiș hat begonnen. Der Temescher Kreisrat hat die Baustellen an die ausführenden Unternehmen übergeben, die ersten Arbeiten laufen bereits. Das mit EU-Mitteln finanzierte Vorhaben soll die Bergregion des Kreises besser mit den Nachbarkreisen Karasch-Severin und Hunedoara verbinden.



Auf Temescher Gebiet führt die Strecke von der Nationalstraße DN 68A bei Coșava über Tomești und Luncanii de Jos bis zur Grenze des Kreises Karasch-Severin. Durch den Ausbau sollen zugleich touristische Ziele wie die Höhle von Românești, Holzkirchen und Wassermühlen leichter erreichbar werden.



Die Arbeiten sind in zwei Baulose aufgeteilt. Das erste umfasst die Strecke Coșava – Tomești – Luncanii de Jos, das zweite den Abschnitt von Luncanii de Jos bis zur Kreisgrenze zu Karasch-Severin. Die Straße erhält jeweils eine Fahrspur pro Richtung. Vorgesehen sind außerdem der Ausbau von Kreuzungen und Grundstückszufahrten sowie die Einrichtung von Bushaltestellen und Parkplätzen. Auf beiden Abschnitten werden zudem insgesamt acht Brücken beziehungsweise Durchlässe erneuert oder gebaut.



Die gesamte auszubauende Strecke ist fast 27 Kilometer lang. Sie ist Teil einer überregionalen Verbindung, die von Coșava über Tomeștii, Luncanii de Jos, Rusca Montană und Voislova führt. Eine weitere Verbindung soll von Rusca Montană über Lunca Cernii de Jos zum DJ 687D führen und damit die Weiterfahrt in Richtung Cinciș-See und Hunedoara ermöglichen.



Der Gesamtwert des über das Regionalprogramm West 2021–2027 kofinanzierten Projekts beträgt rund 446,7 Millionen Lei. Davon stellt die EU rund 210,9 Millionen Lei bereit.

