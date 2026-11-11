Außenhandel legt zu – Defizit wächst

Bukarest (ADZ) - Über die ersten drei Quartale des Jahres haben sowohl Rumäniens Exporte als auch Importe zugelegt. Wie aus Anfang der Woche vom Nationalen Statistikamt (INS) veröffentlichten Daten hervorgeht sind die Ausfuhren um 4,3 Prozent auf 75,27 Milliarden Euro gestiegen, während Einfuhren um 4,1 Prozent auf 100,81 Mrd. Euro gewachsen sind. Das Defizit im internationalen Warenhandel hat verglichen zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent bzw. 884 Millionen Euro bis auf 25,54 Mrd. Euro zugelegt. Im September 2026 lagen die Exporte bei 9,46 Mrd. Euro (plus 6,3% gegenüber September 2025) und Importe bei 12,54 Mrd. Euro (+9,8%).



Die bedeutendsten Defizite nach Handelsbereichen werden bei chemischen Erzeugnissen (10,73 Mrd. Euro), bearbeiteten Waren, vorwiegend nach Beschaffenheit gegliedert (darunter z. B. Stahl oder Zement; 5,34 Mrd. Euro Defizit), fossilen Brennstoffen, Schmiermitteln und verwandten Erzeugnissen (4,32 Mrd. Euro), Maschinenbauerzeugnissen und Fahrzeugen (3,01 Mrd. Euro) sowie Nahrungsmitteln und lebenden Tieren (2,51 Mrd. Euro) verzeichnet.



Der Bereich Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge ist mit 45,4 Prozent aller Exporte sowie 36,9 Prozent aller Importe der größte Sektor in Rumäniens Außenhandel. Rund 72 Prozent des Warenhandels wurde im Zeitraum Januar bis September 2026 mit anderen EU-Ländern abgewickelt.