Aussicht auf Ende der Regierungskrise beschert Börse dritte Gewinnwoche in Folge

Von: Markus Kleininger

Dass der zuletzt vom rumänischen Präsidenten designierte Premierminister Luca Niculescu auch die Stimmen der Liberalen Partei PNL gesichert zu haben scheint, dürfte den Aktienmarkt in der vergangenen Woche beflügelt haben. Die Vertrauensabstimmung ist für Dienstag, den 20. Oktober, angesetzt. Nach einem Plus von 2,2 Prozent und einem von 2,8 Prozent in den beiden Vorwochen legten die fünf wichtigsten Indizes diesmal im Durchschnitt knapp 4 Prozent zu. Dabei begann die Woche verhalten: Am Montag gab der Hauptindex BET erst einmal um 0,44 Prozent nach, danach legte er vier Tage lang zu. Wochengewinner war indes der Energiewerte-Index BET-NG mit einem Plus von 5,85 Prozent (151,04 Punkte), er schloss bei 2734,03 Punkten. Ihm folgte der BETPlus mit einem Wochenplus von 4,08 Prozent oder 197,49 Punkten auf 5034,58 Zähler; er übersprang am Donnerstag die 5000-Punkte-Marke. Knapp dahinter lag der in Zusammenarbeit mit der Wiener Börse berechnete Index ROTX, der 4,06 Prozent (3066,17 Punkte) zulegte und bei 78.654,85 Punkten schloss. Der Hauptindex BET legte auf Wochensicht 3,91 Prozent zu, das entspricht 1307,27 Punkten. Bei einem Schlussstand von 34.707,72 Punkten übertraf auch dieser eine Schwelle in der vergangenen Woche. Der Finanzwerte-Index BET-FI war das Schlusslicht mit nur 2,03 Prozent Wochenzuwachs (2281,35 Punkte). Er schloss am Freitag bei 114.885,43 Punkten.



Weniger Umsatz, mehr Wochengewinner



Der Aktienumsatz der vergangenen Woche betrug 390,27 Millionen Lei, gut 10 Prozent weniger als in der Vorwoche (435 Millionen Lei). Spitzentag war dabei der Donnerstag mit 120,51 Millionen Lei, am schwächsten fiel der Dienstag mit 57,66 Millionen Lei aus. An der Spitze der Umsatzrangliste stand wie gewohnt die Banca Transilvania S.A. (TLV, 35,98 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) mit 105,61 Millionen Lei, gut 27 Prozent des Wochenumsatzes. Der Kurs legte auf Wochensicht 1,58 Prozent zu. Auf Platz zwei kam der Treibstoffkonzern OMV Petrom S.A. (SNP, 1,311 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) mit 40,62 Millionen Lei, im folgte der Erdgaserzeuger S.N.G.N. Romgaz S.A. (SNG, 18,78 Lei, ISIN ROSNGNACNOR3) mit 38,85 Millionen Lei. Beide Energiewerte legten kräftig zu, OMV Petrom um 6,24 Prozent und Romgaz um 6,58 Prozent.



Größter unter den 62 Gewinnern der vergangenen Woche war der Raffineriebetreiber Rompetrol Rafinare S.A. (RRC, 0,456 Lei, ISIN ROPTRMACNOR5), dessen Aktie 62,86 Prozent zulegte. Bis Mittwoch hatte sie drei Sitzungen in Folge zweistellig gewonnen. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert dieser Aktie mehr als verfünffacht. Mit Abstand folgten das Bauunternehmen COMCM S.A. Constanța (CMCM, 0,342 Lei, ISIN ROCMCMACNOR0) mit plus 16,33 Prozent auf Wochensicht und der Elektroanlagenbauer Compania Energopetrol S.A. (ENP, 0,915 Lei, ISIN ROENPCACNOR7) mit 14,38 Prozent. Neue 52-Wochen-Hochs erreichten, neben dem genannten Raffineriebetreiber Rompetrol Rafinare S.A., der Elektroanlagenbauer Grupul Industrial Electrocontact S.A. (ECT, 0,071 Lei, ISIN ROELBOACNOR6) und der Kunststoffverarbeiter Promateris S.A. (PPL, 7,9 Lei, ISIN ROPRLAACNOR7).



Größter Verlierer der Woche waren das Bauunternehmen Societatea de Construcții Napoca S.A. (NAPO, 1,79 Lei, ISIN RONAPOACNOR0) mit einem Kursrückgang von 13,94 Prozent und der Hotelbetreiber SIF Hoteluri S.A. (CAOR, 1,6 Lei, ISIN ROCAORACNOR9) mit einem Minus von 13,04 Prozent, sowie der Maschinenbauer UAMT S.A. (UAM, 0,3 Lei, ISIN ROUAMTACNOR1) mit minus 12,79 Prozent. Diese fielen damit auf ein neues 52-Wochen-Tief.



Kapitalisierung peilt wieder 700 Milliarden an



Die Marktkapitalisierung stieg auf Wochensicht um 22,96 Milliarden Lei oder 3,41 Prozent und lag am vergangenen Freitag bei 697,12 Milliarden Lei. Im Wochendurchschnitt waren alle gehandelten Unternehmen 686,46 Milliarden Lei wert, ein Anstieg von 0,7 Prozent zum Durchschnitt von 681,92 Milliarden Lei in der Vorwoche.



Devisen



Der Leu konnte auch in der vergangenen Woche sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem US-Dollar durchsetzen. Die europäische Gemeinschaftswährung gab auf Wochensicht 0,0046 Lei oder 0,09 Prozent nach, damit drückte der Leu den Euro in der zweiten Woche in Folge. So gelangte der Euro deutlich unter die 5,35-Lei-Marke, die sie in der Vorwoche erstmals überschritten hatte. Deutlicher wurde der Leu gegenüber dem US-Dollar: Hatte die nordamerikanische Leitwährung am Dienstag vergangener Woche noch bei 4,7748 Lei notiert, verlor er auf Wochensicht 0,0182 Lei oder 0,38 Prozent und rutschte unter die 4,75-Lei-Marke. Der Euro ging gestern bei 5,3368 Lei, der US-Dollar bei 4,7430 Lei in die neue Woche.

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