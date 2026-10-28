Ausstellung erinnert an Fußballlegende Daniel Prodan

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Zehn Jahre nach dem Tod des ehemaligen rumänischen Nationalspielers Daniel Prodan wird in seiner Heimatstadt Sathmar/Satu Mare eine Ausstellung zu Ehren des erfolgreichen Fußballers eröffnet. Zu sehen sind persönliche Erinnerungsstücke, Trikots, Fotografien, Trophäen und Presseartikel aus seiner Laufbahn. Die Ausstellung wird vom Kreismuseum Sathmar, dem Kreisrat, der Stadtverwaltung sowie der Familie Prodan organisiert.

Daniel Prodan, von seinen Anhängern „Tătuca“ und „das Lächeln der Goldenen Generation“ genannt, gehörte zu den prägenden Innenverteidigern des rumänischen Fußballs der 1990er Jahre. Er wurde am 23. März 1972 in Sathmar geboren und begann seine sportliche Laufbahn bei Olimpia Satu Mare. 1992 wechselte er zu Steaua Bukarest, wo er fünf rumänische Meistertitel, einen Pokalsieg und zwei Supercup-Titel gewann.

Nach seiner erfolgreichen Zeit bei Steaua führte ihn seine Karriere ins Ausland. 1997 unterschrieb Prodan bei Atlético Madrid, ein Jahr später wechselte er zu den Glasgow Rangers. Eine schwere Knieverletzung schränkte seine Einsatzmöglichkeiten in Schottland jedoch erheblich ein.

Auch in der rumänischen Nationalmannschaft war Prodan ein wichtiger Bestandteil der sogenannten „Goldenen Generation“. Insgesamt kam er auf 54 Länderspiele und erzielte dabei ein Tor. Bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA, bei der Rumänien überraschend bis ins Viertelfinale vordrang, stand Prodan in sämtlichen Partien in der Startelf. Zudem gehörte er zum rumänischen Aufgebot bei der Europameisterschaft 1996 sowie bei der Weltmeisterschaft 1998.

Neben seinen sportlichen Leistungen blieb Prodan vor allem wegen seiner offenen und optimistischen Art in Erinnerung. Die Bezeichnung „Lächeln der Goldenen Generation“ verweist auf seine Freude am Fußball und seine Verbundenheit mit seinen Mannschaftskollegen. Auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb er seiner Heimatstadt Sathmar eng verbunden.

Daniel Prodan starb am 16. November 2016 im Alter von 44 Jahren an einem Herzinfarkt. Zu seinem Andenken wurde das Stadion in Sathmar im Februar 2017 in „Stadionul Daniel Prodan“ umbenannt. Auch eine Straße in der Stadt trägt inzwischen seinen Namen.

Die nun geplante Ausstellung soll einen persönlichen Einblick in das Leben und die sportliche Laufbahn des Fußballers geben. Präsentiert werden unter anderem Sportbekleidung, signierte Trikots, Fotografien, Trophäen und Zeitungsartikel. Ein Teil der Exponate war bereits im Fußballmuseum in Bukarest ausgestellt.

Die Vernissage fand am vergangenen Freitag im Kreismuseum Sathmar statt. Für die Öffentlichkeit wurde die Ausstellung ab 3. Oktober geöffnet. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Dezember zu sehen. Der Eintritt kostet 10 Lei für Kinder und 20 Lei für Erwachsene.

Mit der Ausstellung erinnert Sathmar nicht nur an einen erfolgreichen Fußballer, sondern auch an einen Sohn der Stadt, der zu den bekanntesten Vertretern der rumänischen Fußballgeneration der 1990er Jahre gehörte.