Ausstellung über Rumäniens ersten Weltraumflug

Von: Astrid Weisz

Arad – Anlässlich des 45. Jahrestages des ersten rumänischen Weltraumflugs eröffnet das Arader Museum am Freitag, um 14 Uhr, im Kulturpalast eine Sonderausstellung über den Kosmonauten Dumitru-Dorin Prunariu. Der heute 74-Jährige war am 14. Mai 1981 gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Leonid Popow an Bord von Sojus 40 zur Raumstation Saljut 6 gestartet und verbrachte knapp acht Tage im All. Bis heute ist er der einzige Rumäne, der ins Weltall geflogen ist. Die Ausstellung zeigt seltene Dokumente, historische Zeitungen, Medaillen, Abzeichen und Originalgegenstände aus Weltraummissionen. Die Exponate stammen aus der Privatsammlung des Künstlers und Designers Alec Bartos aus Klausenburg/Cluj Napoca, der auch die Ausstellung kuratiert. Zu den besonderen Stücken gehört historisches Filmmaterial zur Mondlandung von 1969. Ehrengast der Eröffnung ist Dumitru-Dorin Prunariu persönlich. Die Ausstellung ist bis zum 31. Dezember jeweils dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.