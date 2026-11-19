Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Diese Woche sind 22 Schüler und drei Lehrkräfte der Eliteschule Xiong’an aus der Nähe von Peking zu Gast am Nationalkolleg „Andrei Șaguna“ in Kronstadt/Brașov. Während ihres Aufenthalts nehmen die chinesischen Jugendlichen am Unterricht teil, besichtigen verschiedene Sehenswürdigkeiten und lernen die Geschichte und Traditionen der Stadt und des Landes kennen. Untergebracht sind sie bei Kronstädter Schülerinnen und Schülern. Für die Gäste ist es die erste Reise nach Europa. Sowohl die Jugendlichen als auch ihre Lehrkräfte zeigten sich bislang beeindruckt von der Schönheit der Stadt. Ein Gegenbesuch ist für August geplant.

Ermöglicht wird der Austausch durch ein Partnerschaftsprotokoll, das die beiden Bildungseinrichtungen bereits vor drei Jahren unterzeichnet haben. Es handelt sich um die zweite Begegnung im Rahmen dieser Zusammenarbeit. Die Schulleitung des Kronstädter Nationalkollegs möchte die Partnerschaft jedoch weiter ausbauen, damit künftig regelmäßig Schüler und Lehrkräfte nach China reisen und Delegationen hier empfangen können. Angestrebt werden auch mehrmonatige Aufenthalte von Lehrkräften.

Auch das Nationalkolleg „Johannes Honterus“ unterhält eine Partnerschaft mit einer Schule in China. Die Schulleitung war bereits zweimal in dem asiatischen Land. Ab dem kommenden Jahr sollen auch Schüleraustausche ermöglicht werden.