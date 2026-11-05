Automarkt weiter im Minus

Bukarest (ADZ) - Im Oktober dieses Jahres wurden sechs Prozent weniger neue Pkw angemeldet als vor einem Jahr. Wie aus dieser Woche veröffentlichten Daten des Autohersteller- und -importeurverbands (APIA) weiter hervorgeht liegt der Automarkt über den Zeitraum Januar bis Oktober 2026 um 10 Prozent unter dem Niveau im Vorjahr.



Demnach wurden im Oktober 11.927 Pkw angemeldet, rund 1000 mehr als im September 2026 bzw. 800 weniger als im Oktober 2025. Die meisten Neuwagen hat die Marke Dacia (2814) auf den Markt bringen können, gefolgt von Toyota (1447) und Skoda (810). Auf Platz vier folgt der chinesische Elektrofahrzeugproduzent BYD (796), der damit vor traditionellen Marken wie Renault (534), Ford (530) oder Volkswagen (474) liegt. Außerdem ist der chinesische Konzern SAIC Motors durch die britische Marke MG (482) in den Top-Ten vertreten. Vollelektrische Fahrzeuge haben verglichen zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 46 Prozent verzeichnet, 1493 Stück wurden neu angemeldet.