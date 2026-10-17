Autoproduktion um knapp 11 Prozent gesunken

Bukarest (ADZ) - Die Herstellung von Pkw in Rumänien ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres um 10,9 Prozent auf 355.715 Stück zurückgegangen. Laut einer Mitteilung von Donnerstag des Herstellerverbands ACAROM wurden im Zeitraum Januar bis September 2025 noch 399.199 Autos hergestellt. In der Dacia-Fabrik in Mioveni ist die Produktion um rund 15 Prozent auf 182.558 Fahrzeuge gesunken, während der Rückgang bei Ford in Craiova etwa sechs Prozent betrug – 173.157 Stück sind vom Band gelaufen. Im September 2026 wurden in Rumänien 45.776 Autos hergestellt, 12,6 Prozent weniger als im September des Vorjahres.