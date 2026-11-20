Von: Elise Wilk

Kronstadt – Die im Jahr 1937 erbaute Babele-Hütte, eine der bekanntesten Unterkünfte im Butschetsch/Bucegi-Gebirge, hat neue Eigentümer. Der von drei rumänischen Unternehmern gegründete und in Dubai ansässige Investmentfonds „Ice Capital“ hat die Immobilie vom Telekommunikationsunternehmen Sipstatus in einer Transaktion im Wert von 1,5 Millionen Euro erworben. „Wir beabsichtigen nicht, die Babele-Hütte in einen exklusiven Ort zu verwandeln, sondern ein Reiseziel zu schaffen, an dem Komfort und hochwertige Dienstleistungen mit Zugänglichkeit, Authentizität und Respekt vor dem Geist der Berge einhergehen“, erklärte Alexandru Iulian Florea, CEO von Ice Capital, gegenüber Profit.ro. Auch auf der offiziellen Website der Babele-Hütte bestätigen die neuen Eigentümer die Übernahme des Gebäudes im Jahr 2026 und den Beginn der Renovierungsarbeiten, deren Kosten auf 10 Millionen Euro geschätzt werden. Geplant ist der Umbau zu einem 4-Sterne-Hotel mit Restaurant und Spa. Ein Termin für die Wiedereröffnung wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Die Babele-Hütte liegt auf einer Höhe von 2206 Metern unweit der berühmten Felsformationen Babele und der Sphinx und zählt zu den bekanntesten touristischen Zielen im Bucegi-Gebirge. Sie stand seit dem vergangenen Jahr zum Verkauf.