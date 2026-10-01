Bärenalarm im Fogarascher Stadtteil Galați

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Im Stadtteil Galați von Fogarasch/Făgăraș, am Stadtrand in Richtung Scharosch/Șoarș, wurde in der Nacht von Montag, dem 28., auf Dienstag, den 29. September, ein Bär gesichtet. Die zuständigen Behörden überwachen die Situation. Die Bewohner sollen unnötige Wege, besonders abends und nachts, vermeiden. Wer den Bären sieht, soll sich ihm nicht nähern, ihn nicht füttern oder filmen und sofort die Notrufnummer 112 verständigen. Lebensmittelreste und Hausmüll sollen sicher verwahrt werden. Außerdem wird empfohlen, Kinder und Haustiere besonders zu beaufsichtigen. Der Stadtteil besteht überwiegend aus Einfamilienhäusern mit Obstbäumen und Haustieren, wodurch Wildtiere leicht zugängliche Nahrungsquellen finden können.