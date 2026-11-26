Von: Werner Kremm

Karansebesch/Reschitza – Seit Ioan Dragomir (PSD) wieder Präfekt des Banater Berglands ist, wurden auch die öffentlich zugänglichen Tagungen des Präfekturkollegiums wieder aufgenommen. Diesmal ging es um den Eisenbahnverkehr. Der Präfekt verkündete in erster Linie, dass gute Chancen bestünden, dass noch vor Jahresende per Eisenbahn die Rohstoffversorgung des Stahl- und Walzwerks von Ferdinandsberg/Oțelu Roșu beginnen kann, mit der beigefügten Bemerkung, dass zu erwarten sei, dass im ersten Jahresquartal („spätestens bis zum zweiten Quartal des kommenden Jahres“) das Werk, das heute dem „Asphaltkönig Rumäniens“ gehört, dem Umbrărescu-Clan aus Ostrumänien, die Probeläufe nach umfassender Sanierung aufnehmen werde.

Im Kontext sei daran erinnert, dass Ex-Regierungschef Ion M. Ciolacu und sein damaliger Verkehrsminister, der aus Karansebesch stammende heutige PSD-Landeschef Sorin Mihai Grindeanu, seinerzeit den Umbrărescu-Clan auf dieses Werk angesetzt und massive Unterstützung versprochen haben, wenn das größte rumänische Unternehmen für Autobahnbau das Stahl- und Walzwerk übernimmt und auf seine Walzstahlimporte aus der Türkei verzichtet. Was auch geschah. Nun steht eines der logistischen Versprechen, die das damalige PSD-Duo Umbrărescu Sen. zugesagt hat, vor Fertigstellung. Die Wiederinstandsetzungsarbeiten der Bahnstrecke zwischen Karansebesch-Țiglărie und Ferdinandsberg, eine seit fast elf Jahren nicht mehr benutzte Bahnlinie ins Bistratal, die total verbuscht und bereits stellenweise überwaldet war, wurden vom Personal des Eisenbahndistrikts L5 Karansebesch der Eisenbahnregionale Temeswar durchgeführt und bestanden in der Konsolidierung der Streckeninfrastruktur, der Befreiung der Bahnstrecke von Vegetation (66.000 Quadratmeter Vegetationssäuberung auf dem Bahndamm und zwischen den Gleisen wurden verrechnet), aber auch, vor allem in den Kurven, das Ersetzen der hölzernen Eisenbahnschwellen (2200 Stück) sowie von abgefahrenen Schienen (2300 Meter). Im Umfeld der Bahnstrecke sind angeblich rund zwei Millionen Quadratmeter Vegetation gerodet worden.

Dazu Präfekt Dragomir: „Das ist eine gute Nachricht zu einer guten Sache. Das heißt auch, dass unsere Hoffnungen, dass im ersten Jahresquartal 2027 – spätestens im zweiten Quartal des kommenden Jahres... – wieder Rauch aufsteigt aus den Schloten von Ferdinandsberg.“ Präfekt Dragomir gab sich wohl nicht Rechenschaft über seinen verbalen Faux-pas: Solange das alte Stahl- und Walzwerk „Oțelul Roșu“ in Ferdinandsberg in Betrieb war, war es bekannt als der größte Umweltverschmutzer des Banater Berglands, ob des ungefilterten Rauchs, den das Werk pausenlos verbreitete... Laut bisherigen Meldungen hat die UMB-Group des Umbrărescu-Clans in Ferdinandsberg umfassende technische Neuerungen eingeführt und man darf wohl hoffen, dass beim Wiederanfahren weniger Rauch aufsteigen wird, als es der (Ver-)Ruf Ferdinandsbergs erwarten lässt...

Auf derselben Tagung des Präfekturkollegiums bestätigten die anwesenden Vertreter der staatlichen Eisenbahnen CFR, dass ab dem 14. Februar 2027 der Eisenbahnverkehr auf der 112 km langen Strecke zwischen Karansebesch und Drobeta-Turnu Severin für fünf Jahre wegen Gleisbau- und –ausbauarbeiten sowie Modernisierung der Infrastruktur gesperrt sein wird. Sämtliche Züge werden in diesen fünf Jahren auf die Route Filiași – Tărgu Jiu – Petroșani/Petroschen – Simeria – Ilia – Lugosch oder in Richtung Arad durchs Marosch-Tal umgeleitet. Dadurch wird auch die Eisenbahnverbindung zwischen Temeswar und Bukarest um gut 280 km länger und also vom Zeitaufwand her ziemlich unrentabel für einen Fahrgast.