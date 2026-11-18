Von: Werner Kremm

Reschitza – Die mittelfristige Prognose des Nationalen Instituts für Hydrologie und Wasserwirtschaft, INHGA, besagt, dass mindestens bis weit in der zweiten Januarhälfte sowohl die Donau bei ihrem Eintritt in rumänisches Territorium bei Basiasch, als auch sämtliche Gewässer dieses Landes mittlere Durchflussmengen unter den Normalwerten der Langzeitmessungen haben werden. Für das Banater Bergland speziell und für den einst „Wasserturm des Banats“ genannten Bergstock des Semenik heißt es, dass nach wie vor ausgetrocknete Bachtäler oder bestenfalls Rinnsale in den Bachbetten die Landschaft prägen werden.

Dieser Tage führte die Donau beim Basiasch um die 1950 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, mit der Perspektive, die die Hydrologen voraussagen, dass sie zum Beginn des Dezembers günstigstenfalls 3500 Kubikmeter pro Sekunde erreichen wird. Die durchschnittlichen Normalwerte lagen um den 15. November im vieljährigen Mittel bei 4700 Kubikmeter pro Sekunde. INHGA sagt aber voraus, dass im bevorstehenden Winter 2026-27 allgemeine Wasserarmut in der Folge von Niederschlagsarmut herrschen wird und dass sowohl die Donau, als auch – und vor allem – die Gewässer Westrumäniens Niedrigwasserstände aufweisen werden. Munter bergab fließende Bäche werden im kommenden Winter Seltenheitswert haben.

Für den Messpunkt bei Basiasch sagt INHGA für den anstehenden Winter durchschnittliche Messwerte der Donau um die durchschnittlich 1600 Kubikmeter pro Sekunde im November, um durchschnittlich 2500 Kubikmeter pro Sekunde im Dezember, 3000 Kubikmeter pro Sekunde im Januar 2027 voraus. Zum Vergleich die vieljährigen mittleren Durchflussmengen der Donau in denselben Monaten: 4700 kbm/s, 5100 kbm/s und 5400 kbm/s. Daraus ist die erschreckend geringe wahrscheinliche Durchflussmenge in diesem Winter gut ersichtlich.

Ganz ähnlich verhält sich die Lage mit den vom Semenik herabfließenden Gewässern, die im kommenden Winter zwischen 30 und 50 Prozent der als Durchschnitt üblichen Wassermengen führen werden (umso befremdlicher kommt die Meldung, dass in diesem Winter der Stausee der „Drei Wässer“ bei Weidenthal/Brebu Nou, der am höchsten gelegene Stausee der Stauseenkette am Semenik, grundgeleert wird ...). Allein im Dezember dürften die Gewässer aus dem Banater Bergland Durchflussmengen um die 50 bis 80 Prozent der mehrjährigen Durchschnittswerte erreichen, wonach im Januar die Werte wieder auf 30 bis 50 Prozent des „Normalen“ zurückfallen werden.

Der kommende Winter wird also bescheidene Wasserreserven – mithin also auch wenig Schneefall – bringen. Allein ein vorübergehendes Ansteigen der Wasserspiegel in den fließenden Gewässern aufgrund starker lokaler Regenfälle prognostiziert INHGA für die Bergwelt Südwestrumäniens. Das „hydrografische Defizit“, das seit Mai 2026 besteht, wird leider den gesamten Winter 2026-27 über anhalten.