Von: Werner Kremm

Symptomatisch für Rumänien: der wieder angefahrene erste Reaktorblock des Kernkraftwerks machte am Tag nach seinem feierlichen Wiederanfahren in Anwesenheit von (Schatten-)Premier Luca Niculescu und Energieminister Dumitru Chisăliță (parteilos, PSD-nominiert) schlapp und wurde wegen Reparaturbedarf abgestellt. Am (ersten) Wiederanfahrtag sagte der Premier, hier werde „Energie geriert auf Exzellenz-Standardniveau!“ Der Energieminister geruhte gleich, dem Land zu versichern, dass der Defekt „am klassischen Teil des AKW, dem nichtnuklearen“ passiert ist, also „keine Auswirkung auf die Kernsicherheit, das Personal des AKW oder die Umwelt“ habe.

Das Land strotzt von solcherlei „Vorzeigestücken“ eines fiktiven „Exzellenz-Standardniveaus“. Bei Brăila steht eine Donaubrücke, von geschmeidigen Medien zur „Golden Gate Rumäniens“ hochgeschleckt, wo die Asphaltdecke partout nicht an der Stahlunterlage haften bleiben will. Den Unterbau hatte die Webuild-Group mit einem japanischen Partner hingestellt, die Asphaltierung der Straßendecke und Zufahrt war einer einheimischen Firma anvertraut worden. Im Kreis Neamț ist eine Brücke (bei Luțca) saniert worden, die ein paar Monate nach der feierlichen Wiedereinweihung, mit Durchschneiden des Trikolorebands, einstürzte. Der neue Flughafen Kronstadt/Weidenbach kann nur zwölf Stunden täglich genutzt werden, weil es an geschultem Personal fehlt – obwohl der administrativ-politische Kampf um Bau und Betreiben des Flughafens jahrzehntelang tobte. Die Autobahn Mühlbach-Thorenburg (70 km, Kostenpunkt: 420 Mio Euro) wurde 2023 feierlich eingeweiht. Seither müssen dort unaufhörlich Risse und Krater „behandelt“ werden, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, immer wieder „aufzutreten“. Die Liste kann fast endlos fortgesetzt werden. Das pompöse Durchschneiden des Trikolore-Bands, begleitet mit Mienen von „Verantwortlichen“, deren Ausdruck: „Mission erfüllt!“ sagt. Band durchgetrennt, Ziel erreicht!

Und dann?! Der scharfkantige Abgrund zwischen politischer Absicht und ihrem Hinaustrompeten versus nachgewiesener technischer (In-)Kompetenz im praktischen Durchführen der Absicht bzw. der (prekären) Kontrollmechanismen der Qualität des Ausgeführten ist eine Hauptkrankheit Rumäniens – der Realität werden beharrlich Schein-Realitäten vorgeschoben. Emil Cioran lässt grüßen!

In Cernavodă verkündete Nuclearelectrica die Entlassung des Technik-Direktors. Na und?! Warum wird nicht untersucht, wieso ein Kernkraftwerk, das eh eine schwere Geburt hinter sich hat (und dessen schon lange geplanter Ausbau auf vier statt bisher zwei Reaktoren ebenfalls eine schwere Geburt ist), trotz Standort am Ufer des Unterlaufs der Donau, aus (Kühl-)Wassermangel monatelang abgestellt stehen muss? In all den Monaten, wo deswegen Strom importiert wurde, konnte man autorisierte Meinungen von Ingenieuren vernehmen, die logisch klingende Lösungen des Problems ansprachen. Hat sie jemand gehört? Hat jemand diese Lösungsvorschläge überprüft? Andrerseits: warum wurde der Stillstand des AKW nicht genutzt, um Wartungsarbeiten durchzuführen? Damit Stunden nach Wiederanfahren keine Pannen passieren können. Oder: sollten Wartungsarbeiten durchgeführt worden sein – wer überprüfte deren Qualität? Wie qualifiziert sind die Wartungsteams? Sowas muss man sich allein aus Sicht der zitierten „Kernsicherheit“ der Anlage fragen! Ich gestehe: ich war gar nicht erleichtert, als uns der Energieminister beruhigen wollte!

Damit wird einer der sensibelsten Bereiche Rumäniens, die Kompetenz- und Qualifikationsfrage angesprochen. Negativselektion bis in höchste Entscheidungsebenen, wo das Problem eklatant wird. Denn umsonst ist der Energieminister vielfach lizenziert und Doktor der Ingenieurwissenschaften im Bereich Erdöl und Erdgas!

Kennt einer auf höchster Entscheidungsebene die Mechanismen, wo er Führung vortäuscht?