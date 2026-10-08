Bauarbeiten an Solventul- Brücke beginnen

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Der Bau der neuen Solventul-Brücke in Temeswar/Timișoara steht unmittelbar bevor. Das Baugelände wurde nun offiziell an das ausführende Konsortium übergeben. In den kommenden Tagen sollen konkret die ersten Bauarbeiten beginnen. Die vertraglich vorgesehene Bauzeit beträgt höchstens zwei Jahre.



Zunächst werden die Baustelle eingerichtet, die Versorgungsleitungen verlegt und die Fundamente vorbereitet. Da der betroffene Bereich derzeit nicht für den Verkehr genutzt wird, sind durch die Arbeiten vorerst keine Verkehrsbehinderungen zu erwarten.



Die 55,5 Meter lange und 35,5 Meter breite Brücke soll künftig eine direkte Verbindung zwischen der Bahnhofsstraße und dem Dâmbovița-Boulevard schaffen und damit den IV. Verkehrsring ergänzen. Vorgesehen sind vier Fahrspuren für Autos, eine zweigleisige Straßenbahntrasse sowie Radwege und Gehsteige. Für Fußgänger und Radfahrer sollen außerdem zwei Aufzüge gebaut werden, von denen einer zugleich als Aussichtspunkt dienen soll.



Zum Projekt gehören auch der Ausbau des Dâmbovița-Boulevards bis zur Kreuzung mit der Ion-Bărac-Straße, die Verlängerung der Straßenbahnstrecke sowie die Anbindung an die Radwege entlang der Bega. Die Kosten belaufen sich auf knapp über 96 Millionen Lei einschließlich Mehrwertsteuer. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Arbeitsgemeinschaft Freyrom und Procons Group, die im April dieses Jahres per Vergabeverfahren festgelegt worden ist.



Bis die neue Verkehrsverbindung vollständig genutzt werden kann, muss die Stadt noch die für die Zufahrtsstraße zwischen Brücke und Solventul-Unterführung notwendigen Enteignungen abschließen und den Bau dieser Straße ausschreiben. Die Solventul-Unterführung selbst ist weiterhin nicht fertiggestellt. Seit dem 14. Juli ist der Verkehr durch die Baustelle wegen der Verlegung der Straßenbahngleise gesperrt. Diese Arbeiten sollen noch vor Jahresende abgeschlossen werden.